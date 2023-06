Fête de l’Aïd : grossistes et bouchers se tournent vers l’Angleterre, “c’est en train de tuer la filière”

À lire aussi

De plus en plus de concurrents imitent Moustapha Elazmani. “C’est en train de tuer la filière, s’inquiète le président de la fédération des bouchers halal de Belgique, Youssef Elassooudi. De plus en plus de bouchers et d’éleveurs se tournent vers le marché extérieur.” Avec l’Angleterre en tête, car le marché sur place y est bien plus développé que dans nos frontières, “les abattoirs y abattent parfois 20 000 agneaux par semaine, parfois plus”, des chiffres inatteignables chez nous dans les infrastructures actuelles, permettant également une légère baisse des prix. Pourtant, “ce n’est pas une question d’argent”, justifie le président de la fédération des bouchers halal. Le Brexit n’a pas impacté l’impact de viande outre-manche, “mais on paie quand même le prix plein” : la sécheresse, la flambée des prix des matières premières et de l’énergie est passée par là. Aujourd’hui, en fonction de son poids, un jeune mouton s’achète entre 200 et 400 euros pièce.

L’Espagne, de son côté, abonde en masse le marché maghrébin.

”Impossible de parler avec les régions”

Si ça marche en Angleterre, c’est aussi “parce que là-bas, chaque culte peut choisir d’exercer l’abattage selon ses rites, il n’y a pas de jugement”, estime l’éleveur boucher Moustapha Elazmani.

Le marché de la viande halal voit donc une bonne partie de son chiffre d’affaires fuir vers d’autres cieux. Aux abattoirs d’Anderlecht, l’extinction de cette activité menacerait 200 à 300 emplois (indirects) notait Moustique à l’époque du vote sur la question, il y a un an. Et les marchés flamand et wallon ne semblent pas près de s’ouvrir, les deux régions ayant interdit la pratique en 2019. “Il n’y a pas moyen de discuter avec les politiciens wallons et flamands, déplore Youssef Elassouudi, ils ne répondent même pas à nos courriers et nos demandes de rencontre. On veut du local, mais on est en train de tuer le local.”

Reste une solution pour les musulmans qui n’ont pas passé commande à temps ou qui ne trouveraient pas d’agneau halal pour célébrer l’Aïd : un don financier à des ASBL bruxelloises comme Karama qui permettent aux pratiquants de pays précarisés d’accéder à de la viande halal pour cette journée importante. “Un joli geste”, commente Moustapha Elazmani.