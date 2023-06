Galère annoncée pour les navetteurs et les Bruxellois : tunnels fermés et ring encombré au menu de cet été

Côté tunnels, les travaux seront pléthoriques. Lancée en juin, la grande rénovation des tunnels Bailli et Vleurgat sur l’avenue Louise se poursuivra cet été. “Le tube des deux tunnels en direction La Cambre est fermé jusqu’au 20 juillet (la circulation s’effectue en deux sens dans le tube vers le centre). À partir du 21 juillet et jusqu’au 28 août, ce sera au tour du tube des tunnels direction centre d’être fermés (circulation sur une bande vers La Cambre et uniquement en surface via la latérale vers le centre). Pour la rentrée scolaire, les tunnels rouvriront sur une bande dans chaque sens et les travaux se poursuivront uniquement de nuit”, indique Bruxelles Mobilité.