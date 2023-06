Le festival qui célèbre les saveurs de la capitale depuis plus de 10 ans aura lieu du 28 septembre au 1er octobre. Les gastronomes pourront se délecter des mets originaux de 40 chefs, 8 pâtissiers, 8 fromagers et 13 brasseurs dans un seul et même lieu.

Le rendez-vous bruxellois s'allie cette année au festival de la bière 'BXLBeerFest' qui se déroulera le même week-end, sur le site de Tour & Taxis. Les détenteurs d'une entrée pour le 'Eat Festival Brussels' pourront accéder à cet événement festif à prix réduit.

Le 'Eat Festival Brussels' accueillera aussi pour la première fois le concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes, le dimanche 1er octobre.

Les fins gourmets pourront encore profiter d'un marché des producteurs de la région capitale.

Les paiements des consommations au fil du festival seront dématérialisés, via une carte magnétique préchargée.