Les artistes du théâtre flamand (KVS) préoccupés par la présence de Filip Brusselmans, membre du Vlaams Belang, au sein du conseil d’administration

Depuis cette semaine, Filip Brusselmans, membre du Vlaams Belang, siège au conseil d’administration du KVS. “Qu’il n’y ait pas de malentendu : tout le monde est le bienvenu au KVS et à nos représentations. De plus, nous invitons cordialement tout le monde à venir voir notre travail et à dialoguer avec nous. Mais nous ne sommes pas naïfs non plus”, explique le théâtre. Selon le KVS, la préoccupation des artistes ne porte pas tant sur la personne de Filip Brusselmans, mais “sur les idées d’un parti qui divise au lieu de rassembler et qui est en contradiction avec ce que nous défendons et pour lequel nous nous battons”.

”Un parti qui est contre Bruxelles et ne manque pas une occasion de se faire remarquer par des propos haineux, xénophobes et homophobes. C’est pourquoi il est impossible de ne pas réagir”, explique-t-on. Le KVS entend donc s’exprimer clairement “au nom de tous les artistes qui ont fait la grandeur de cette maison, au nom de tous ceux qui travaillent et travailleront ici”. Le message a été signé par quarante artistes et employés du KVS.

Le Vlaams Belang a fait part de son mécontentement suite au courrier du théâtre flamand. Il s’agit “d’une attaque directe contre la pluralité de la représentation politique au sein du conseil d’administration du KVS”. “Il est très dangereux que des opposants politiques contestent la nomination démocratique d’un membre d’un conseil d’administration pour des raisons partisanes”, a déclaré le député incriminé Filip Brusselmans à nos confrères de Bruzz.