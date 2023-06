"Les subventions de Maman Ghislaine" : l’échevine bruxelloise Lydia Mutyebele (PS) n’a pas convaincu l’opposition

Première accusation : le subside de 8.000 euros accordé à l’ASBL Espoir et Futur le 27 juin 2022 pour un projet relatif à la construction d’une école dans la banlieue de Kinshasa. Lydia Mutyebele a rappelé que cette ASBL a été créée en 2009 par sa mère, puis reprise en gestion par sa sœur “bénévolement”. “L’ASBL a participé à un appel à projets ouvert pas la Solidarité internationale en 2022. Ceci ne relève pas de mes compétences et je n’ai jamais exercé de fonction ou fait partie du conseil d’administration de l’ASBL”, a précisé l’échevine. Qui a rappelé que 29 projets ont été sélectionnés et que les subsides octroyés ont été validés par le collège et votés à l’unanimité par les membres du conseil communal. Si l’échevine n’exerce certes aucune fonction dans cette ASBL, elle fut quand même du voyage – tee-shirt de l’ASBL sur le dos- lors d’une visite de terrain organisée par sa sœur dans la banlieue de Kinshasa. Voyage payé de sa poche. Rien d'illégal à première. Mais choquant pour l'opposition.

L’autre critique de l’opposition concernait la mise en avant systématique de l’échevine sur des événements subsidiés par son administration : AfroRainbow organisé par l’ASBL Ciproc, une permanence Logement organisée par l’ASBL Ciproc, une journée d’échanges avec la diaspora organisée entre autres par l’ASBL Ciproc, "Et toi t’es féministe" toujours organisée par l’ASBL Ciproc, "Mon dossier de candidature pour appel à projets mode d’emploi" encore organisée par l’ASBL Ciproc, etc. À chaque fois, la mention “avec le soutien de Lydia Mutyebele, etc. ” est inscrite en grand sur les affiches. La socialiste s’incruste même dans les vidéos Tik Tok promouvant certains événements. Sur ce point, Lydia Mutyebele a assuré que le règlement de la Ville de Bruxelles n’interdisait pas ce type de mention personnelle pour autant qu’elle soit attachée au logo de la Ville de Bruxelles.

Les explications de Lydia Mutyebele n’ont pas du tout convaincu l’opposition. Sur la même longueur d’onde, Les Engagés et le MR ont finalement voté en faveur de la motion déposée par le conseiller communal N-VA Matthias Vanden Borre, qui demandait la suspension de l’échevine le temps de faire la clarté sur ces révélations via la mise en place d’un audit indépendant sur la façon dont sont distribués les subsides aux ASBL. A la base, MR et LE pensaient s’abstenir… La faiblesse de la réponse de l’échevine et l’absence de réponse à nombre de leurs questions ont modifié la donne. À noter qu’au MR, Bertin Mampaka n’a pas suivi la ligne de son parti et s’est abstenu.

Ghislaine Molaï (juste derrière Lydia Mutyebele) en compagnie de Rachid Madrane et d'Ahmed Laaouej. ©DR

“Vous n’avez pas répondu à certaines de mes questions. Et le ton de la réponse est un peu inadéquat”, a commenté le chef de groupe MR David Weytsman. Qui s’étonne de la légèreté de la réponse de la socialiste, notamment sur le fait qu’elle ne perçoive pas “le conflit d’intérêts” dans l’octroi du subside à l’ASBL “familiale” domiciliée chez elle quelques mois plus tôt.

Le libéral s’est également étonné du lien très étroit entre l’échevine et l’administratrice déléguée de l’ASBL Ciproc : Ghislaine Molaï, militante PS de longue date, membre de moult cabinets socialistes (Onkelinx, Vervoort pour ne citer qu’eux), sur les listes PS depuis des années et patronne d’une ASBL fort pourvue en subsides bruxellois dont font par ailleurs partie, en tant que présidente et secrétaire général, ses deux enfants.

"Et après vous allez dire : 'Oui mais le parti socialiste, il donne seulement aux Arabes…' ”

Ghislaine Molaï, que tout le monde appelle “Maman Ghislaine” dans la communauté, a d’ailleurs ouvert les portes de son appartement à, entre autres, la candidate Mutyebele lors de la campagne électorale de 2019. C’est là que Lydia Mutyebele a proféré un discours dont certaines phrases ont été jugées inadmissibles par le conseiller communal Les Engagés Didier Wauters : “Madame l’échevine, vous rendez-vous compte que vous avez la charge de l’Égalité des chances ? Vous rendez-vous compte que l’inclusion est l’exact opposé du communautarisme et du clientélisme ?” En réponse, Lydia Mutyebele a rappelé les valeurs universalistes du parti socialiste : “vous n’êtes pas sans connaître la tradition universaliste qui a toujours été et restera toujours un fondement du PS. À cet égard, je soulignais le fait qu’il est dans l’intérêt de toute une série de communautés victimes de discriminations d’adhérer à ce projet universaliste, ni plus moins”, a-t-elle commenté.

Lydia Mutyebele (PS). ©DR

Mais qu’a vraiment dit Lydia Mutyebele dans l’appartement de Ghislaine Molaï rempli d’électeurs de la communauté subsaharienne en cette soirée de campagne 2019 ? En voici quelques extraits interpellants : “Si moi je suis députée mais que c’est le MR qui a le plus de députés, on ne va pas négocier. On perd la ministre-présidence. Donc les subventions que Maman Ghislaine avait au cabinet et qu’elle distribuait… 'Oui, j’organise la fête des autistes… Tiens, prends une subvention…' C’est fini tout ça ! ” Lors de cette même soirée, Lydia Mutyebele a encore dit : “on ne va pas se taper cette honte de n’avoir personne. Et après vous allez dire : 'Oui mais le parti socialiste, il donne seulement aux Arabes…' Ben oui, ils votent socialiste”. Mais encore : “Les Maghrébins à la Ville de Bruxelles, ils ont l’espace Magh. Parce qu’ils votent correctement. Si on a un ou deux députés subsahariens, ça va être difficile pour qu’on s’occupe de vous… ” Voici une vision plus que particulière de l’universalisme prônée par le Parti Socialiste…