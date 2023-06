Magritte à l’honneur jusqu’en novembre dans le centre de Bruxelles

Dans le quartier des Marolles, les rues Haute et Blaes et la rue des Renards accueillent une série d’installations artistiques inspirées du surréalisme : parapluies, colombes et nuages d’1,50m, suspendus sur des fils, invitent à pénétrer le monde énigmatique et poétique du maître du surréalisme.

“Créer des univers 'instagrammables' dans les différents quartiers du Pentagone contribue à la notoriété du centre-ville et à la mise en valeur de nos commerces. L’idée est d’offrir aux Belges et aux touristes une véritable expérience”, explique Fabian Maingain, échevin des affaires économiques à la Ville de Bruxelles. En parallèle aux Marolles, d’autres rues commerçantes du centre-ville se pareront de couleurs et de créativité cet été. Qu’il s’agisse d’installations florales aériennes, de drapeaux, ou d’œuvres artistiques innovantes, chaque rue se métamorphose en une véritable galerie en plein air, prête à être capturée en images, indique la Ville de Bruxelles. (Belga)