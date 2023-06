Dans la galerie Bortier, des bouqinistes inquiets de devoir tourner la page

C'est l'une des plus discrètes, mais certainement la galerie la plus appréciée d'un bon nombre de Bruxellois. Clairement, la galerie Bortier n'a pas le prestige des galeries de la Reine ou Ravenstein, mais il y règne une ambiance particulière, où l'odeur du vieux papier et des cigarettes roulées plonge les passants dans un écrin littéraire, suspendant quelques minutes le temps qui passe. Pourtant, derrière les élégantes vitrines, les commerçants frémissent. "On nous précarise", c'est le mot - fort - qu'emploie Philippe Capart, de la Crypte tonique, un petit libraire-éditeur installé sur le flanc de la rue Saint-Jean. Voilà plusieurs mois qu'un différend a éclaté entre la boutique et la régie foncière bruxelloise, propriétaire des lieux, sur le bail que cette dernière voulait revoir à la hausse, ce que refusait Philippe Capart sans un projet global pour la galerie Bortier.