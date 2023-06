Infrabel n’a pas convaincu avec son projet au pont Carsoel à Uccle : “c’est une hérésie”

©D.R.

Mardi, le comité de quartier “Observatoire” avait indiqué à la presse les raisons de son opposition au projet. “Il y a beaucoup trop de béton. Ce projet casse le maillage vert et, surtout, il n’est pas du tout en adéquation avec la typologique du quartier.” Le président du Comité, Dominique Vaes note toutefois une amélioration : la suppression des longues rampes d’accès PMR, qu’il jugeait totalement inadaptées et générant une trop grande imperméabilisation des sols. Elles ont été remplacées par des ascenseurs.

La technique convient à Dominique mais pas l’esthétique. “Infrabel pourrait simplement prendre un cabinet d’architectes pour faire quelque chose de plus cohérent avec le quartier. Dans leur projet, les habillages des ascenseurs sont de bêtes blocs de béton. À la gare de Berchem, par exemple, ils ont fait un ascenseur magnifique. Pourquoi n’y a-t-on pas droit ?”

Le comité déplore aussi un “manque de concertation avec les riverains et les associations locales” lors de l’élaboration du projet. “Nous nous sommes entourés d’expert du génie civil, d’architectes, etc. et nous avons monté un projet qui a bien moins d’impacts sur les sols. Mais ça n’a pas été retenu par Infrabel. C’est hallucinant qu’un tel projet puisse encore voir le jour vu tous les enjeux climatiques. C’est une hérésie.”

Ce mardi soir, Infrabel, la SNCB, la Stib et la commune organisaient une réunion avec les riverains, non pas pour parler de l’aspect du projet, déjà validé, mais du phasage des travaux qui doivent commencer octobre 2024. Certains riverains, membres du comité ou pas ont fait part de leur scepticisme sur la pertinence des plans.

©D.R.

L’impact environnemental du projet n’a pas été nié mais est jugé nécessaire, d’autant qu’il s’agit ici d’améliorer l’accessibilité aux infrastructures ferroviaires et donc plus largement de favoriser ce mode de transport à la voiture. Infrabel assure également que le projet est réalisé en concertation avec Bruxelles Environnement. “Des espaces verts ont été ajoutés par rapport à la première version et la surface perméable a été augmentée. On doit abattre des arbres mais on va aussi en replanter. Concernant les nuisances, nous faisons notre possible pour les limiter. Le pont sera d’ailleurs construit ailleurs puis assemblé sur place comme un puzzle. Il faut aussi noter que, lors de la réunion, les oppositions n’étaient pas le fait d’une large majorité. Nous ne sommes pas habitués au tapis rouge quand on présente un projet mais ici, il n’y avait pas une grande hostilité.”

Ces arguments ne persuadent pas Dominique dont l’intervention a été applaudie lors de la réunion et pour qui la proximité avec la gare Vivier d’Oie aurait dû être davantage réfléchie et exploitée pour limiter les impacts. “Une thèse fantaisiste,” sur laquelle Infrabel ne compte pas s’exprimer davantage. “Il s’agit d’ailleurs d’une compétence SNCB.”