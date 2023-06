Entretemps, les causes de la mort de la victime, la compagne du détenu, âgée de 38 ans, n'ont toujours pas été élucidées. "Aucun rapport d'autopsie ou d'analyse toxicologique n'a encore été remis", a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde.

Le corps de la femme de 38 ans a été retrouvé jeudi après-midi dans son appartement situé sur la chaussée de Mons à Lembecq, dans la commune de Hal. C'est son compagnon, âgé de 48 ans, qui a découvert le corps. Le couple vivait ensemble depuis plusieurs années et avait deux enfants. Leur relation connaissait toutefois des problèmes depuis quelque temps.

Le quadragénaire a été arrêté plus tard dans la journée pour être interrogé et a été placé sous mandat d'arrêt. Les circonstances du décès ne sont toutefois pas encore claires.

Les premières observations externes n'ont révélé aucune trace de violence sur le corps et n'ont pas permis de déterminer la cause du décès. Une autopsie et une analyse toxicologique ont été demandées, mais les résultats ne sont pas encore connus.

Le parquet de Hal-Vilvorde a confirmé le week-end dernier que "toutes les pistes restent ouvertes, il est actuellement trop tôt pour conclure dans un sens ou dans l'autre".