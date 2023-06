Manifestation contre la loi anticasseurs : “il y a un crescendo de l’interventionnisme de la justice dans les questions sociales”

Une coalition des syndicats et de plusieurs acteurs de la société civile a protesté mercredi devant la Tour des Finances à Bruxelles, où se situe le cabinet du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne. Les manifestants ont rappelé leur demande de retrait du texte “anticasseurs”, extrait du projet de loi “visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme”. Près de 2 000 personnes étaient rassemblées, selon les organisateurs.