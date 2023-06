Plus de 8 000 personnes au Palais 12 pour la prière de la Fête du sacrifice

La Fête du sacrifice a débuté dès l’aube, avec une grande première à Bruxelles. Cette année, les trois mosquées laekenoises ont organisé, en collaboration avec les autorités de la Ville et Brussels Expo, une prière collective – ouverte à tous – au Palais 12. Une manière de répondre à la saturation des lieux de culte musulmans de la capitale et d’éviter aux fidèles de devoir se rassembler en rue.

L’endroit peut paraître insolite pour une cérémonie religieuse, mais cela n’a pas d’importance, souligne Karroum Mohamed, administrateur de la mosquée El Mouahidine. “Ce qui compte, c’est ce qu’on a dans le cœur. C’était un peu plus difficile à accepter pour les personnes à mobilité réduite, mais nous avons mis en place un maximum de solutions.”

Dès 5 h 30, des dizaines d’hommes, femmes et enfants sont arrivées aux abords de la salle de spectacle, tapis à la main. Dirigés par plusieurs dizaines de stewards, ils se sont progressivement installés au cœur de l’arène, face à l’imam et tournés vers La Mecque. Peu avant le début de la prière fixé à 7 h 30, il est apparu que la jauge de 8 000 personnes était dépassée. Les grilles se sont dès lors refermées, laissant à l’extérieur des centaines de fidèles, dont certains ont décidé d’installer leur tapis sur le parking. La cérémonie s’est achevée peu après 8 h 00. “Tout s’est très bien passé. Maintenant, la célébration va durer trois jours, en famille et entre amis, dans la fraternité et le pardon”, s’est réjoui l’organisateur.