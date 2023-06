Plus de deux millions d’euros interceptés à Brussels Airport en cinq mois

Au cours de la même période l’année dernière, un peu plus de 1,1 million d’euros en espèces avaient été découverts. Selon Kristian Vanderwaeren, administrateur général des Douanes et Accises, la hausse constatée cette année est notamment due à l’augmentation du nombre de passagers à l’aéroport.

”Les vols et les passagers se font plus nombreux, ce qui entraîne une augmentation des infractions”, explique Mme Vanderwaeren. “Mais même en tenant compte de cela, nous faisons plus de constatations d’infractions qu’il y a quelques années.”

Les douanes ont également observé cette année une hausse “notable” du nombre de bijoux interceptés. Entre janvier et juin, 348 infractions ont été recensées, contre 125 à la même période l’année précédente. Pour rappel, si un passager transporte des bijoux ou d’autres objets d’une valeur supérieure ou équivalente à 430 euros, il est tenu de les déclarer aux douanes.