Décolonisation de l’espace public : un dépôt pour regrouper les œuvres coloniales, un monument en hommage aux victimes et un centre de documentation

Un dépôt, un centre, un monument

Urban. brussels va étudier le développement d’un centre de documentation, de débats, d’animations et d’expositions consacré à la question coloniale à Bruxelles et en Belgique dans un contexte international. Ce centre s’implanterait au 150-152 rue Royale. Les Archives d’État, la Bibliothèque royale et le Musée royal de l’Afrique centrale seront associés au projet.

Urban compte aussi faire ériger un monument commémorant les victimes de la colonisation belge du Congo, du Rwanda et du Burundi dans la capitale.

Enfin ; une étude sera lancée pour implanter un dépôt un dépôt central pour la Région où l’on pourrait regrouper des statues coloniales et d’autres monuments commémoratifs coloniaux retirés de l’espace public. Ce dépôt serait public. Les œuvres y seraient donc accessibles mais recontextualisées. Elles ne seraient donc plus glorifiées sur l’espace public.

Une intervention sur la statue de Léopold II

L’original en plâtre de la statue équestre de Léopold II réalisé par Thomas Vinçotte et exposée aux Musées royaux d’Art et d’Histoire va aussi connaître quelques changements. Un appel est lancé aux artistes et aux conservateurs pour monter un projet permettant de recontextualiser l’œuvre. Il ne s’agit pas de lui appliquer une modification irréversible mais “d’amener le public à une réflexion sur le principe de la colonisation et sur la souffrance des victimes de cette sombre période de notre histoire,” précise Thomas Dermine. Pour rappel une version définitive en bronze de cette statue est installée place du Trône et une autre au Mont Ngaliema, à Kinshasa.

Enfin, L’AfricaMuseum va aussi renforcer ses recherches sur la provenance des objets issus du passé colonial. Un budget de 2,3 millions d’euros a été débloqué pour étudier les collections qui proviennent du Congo.

”Le passé colonial belge est omniprésent dans le paysage urbain de notre capitale. Sous forme de statues ou de noms de rues, de monuments, de sites emblématiques ou bâtiments, cet héritage mérite toute notre attention car il illustre une page sombre de notre histoire collective. Grâce à l’adoption du Plan décolonisation par le Gouvernement bruxellois et ces 14 actions, il est désormais temps de redonner sa place à ce patrimoine en le contextualisant, en le retirant ou en le transformant afin de le transmettre aux générations futures et lui apporter un éclairage nouveau,” développe Ans Persoons.