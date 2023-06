Faute de quorum, le conseil communal encore annulé à Schaerbeek : “ne pas venir siéger n’est pas une position politique, c’est prendre en otage”

À lire aussi

Que s’est-il passé ? Une fois les interpellations citoyennes passées, les élus d’opposition ont quitté la salle du conseil avant d’être invités par la bourgmestre f.f. à discuter. Un deal est amené sur la table : l’opposition restera, à condition que le point sur la modification budgétaire soit retiré de l’ordre du jour. Proposition refusée par Cécile Jodogne, “c’était le point le plus important, on ne voulait pas passer à côté, c’est une drôle de manière de négocier, d’autant plus que ce n’est pas un point sur lequel il y a, d’habitude, de fortes oppositions”, s’étonne le cabinet de la bourgmestre f.f. Car, si la faute initiale vient de la majorité, bien incapable de composer une équipe assez grande pour appliquer sa politique, l’opposition comptait elle aussi pléthore d’absents dans ses rangs, ce qui l’empêche d’inverser le rapport de force.

Des départs au sein de la LB ?

Dans les faits, seules trois absences sont à recenser (en comptant Michel De Herde, toujours mis de côté suite à son inculpation pour faits de mœurs) du côté de la LB, alors que tous les Verts étaient présents. Avec une courte majorité (26/47), la majorité n’avait donc pas le luxe de pouvoir s’effriter. En coulisses, c’est pourtant ce qu’il semble se passer. “C’est très difficile parce qu’on a un bourgmestre empêché qui ne gère pas sa commune. Si cela avait été le cas, on n’en serait peut-être pas arrivé là. Ça fait plus d’un an qu’on a l’impression de ne pas être écouté”, envoie un membre de la majorité. Cependant, certains entendent “rester sur la liste, mais prendre une indépendance sur certains thèmes comme Good Move ou le stationnement”, où les collègues semblent être “complètement assujettis à Ecolo”. Un argument déjà exprimé dans le passé.

Dans l’équipe de Cécile Jodogne – qui se dit “toujours avoir été dans une position d’écoute” -, certains se posent donc des questions sur leur avenir dans la liste. Des départs compliqueraient encore l’obtention d’un quorum. La majorité pourrait-elle devenir… minoritaire ? Il faudrait trois départs, ce qui semble un scénario lointain.

Bref, depuis l’hiver (au moins), Schaerbeek est toujours bloquée. En février, nous écrivions : “l’opposition est face à un choix : palier les faiblesses numériques de la majorité, et donc se poser en tant que majorité alternative potentielle, ou forcer le blocus”. Pour l’instant, c’est plutôt la deuxième option qui semble être choisie. Ce qui peut se comprendre : monter dans une majorité aussi fragile que controversée demeure un scénario qui, à quinze mois du scrutin, semble comporter plus de risques que d’avantages.

Un nouveau conseil sera convoqué ce lundi. Si le quorum n’est pas assuré, un troisième conseil sera programmé. Et cette fois, le quorum ne sera plus légalement nécessaire.

Georges Verzin, privé de parole, retrouve le MR

C’est dans le public que siégeait temporairement Georges Verzin, mercredi soir. Le libéral indépendant déplorait l’application du Règlement, mis à jour en mai dernier, n’autorisant la parole après une interpellation qu’aux membres de groupe politique. “L’article 80 (définissant qui et comment prendre la parole) est pourtant resté inchangé”, assure le libéral. Or, siégeant comme indépendant, Georges Verzin n’est pas un groupe. C’est le MR, via Angelina Chan, qui a volé à son secours, arguant que Georges Verzin figurait sur la liste bleue en 2018, et a donc mandaté le tribun, qui ne s’est pas privé pour qualifier l’action du Collège de dictatoriale. Il a déposé un recours à la tutelle, et se dit prêt à saisir les tribunaux ordinaires.