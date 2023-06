”La Belgique jette 1 million de pièces de mobilier de bureau chaque année” : Relieve Furniture veut s’asseoir comme vide-grenier des open spaces

Le concept : Relieve Furniture met en contact les grosses boîtes qui veulent se débarrasser de leurs meubles et les plus petites entreprises, les indépendants ou les collectivités qui cherchent à se meubler en seconde main. “Voire les télétravailleurs”. C’est un peu comme une app de rencontre. “Quand on obtient un stock, on prévient nos membres. Ils achètent ce qu’ils souhaitent via la plateforme”. Best sellers : les chaises de bureau et de réunion et les armoires à volets. “Ensuite, ils récupèrent les pièces aux dates et heures déterminées selon les créneaux horaires choisis par l’entreprise donatrice”. Ça permet à la start-up de ne pas louer d’entrepôt de stockage. Le briefing précise ces créneaux stricts, s’il faut démonter et si l’usage d’un lift est nécessaire. Ambition : alléger le boulot des “facility managers” des AG Insurance, Infrabel, Nestle, Silversquare, PWC, Befimmo ou Lenovo, qui toutes ont déjà bradé leurs meubles via Relieve Furniture.

Neuves, ces chaises peuvent coûter jusqu'à 700€. Relieve Furniture les vend aux alentours de 150€. ©EdA - Julien Rensonnet

Jeremy Van Mullem (à g.) ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Tous les 5 à 7 ans, les grosses boîtes ont amorti leur mobilier. C'est pour ça qu'elles en rachètent. Et se débarrassent d'objets qui peuvent durer 30 ans.

L’ambition est de donner un coup de vernis vertueux aux habitudes de ces mastodontes de l’open space. “Tous les 5 à 7 ans, les grosses boîtes ont amorti leur mobilier. C’est pour ça qu’elles en rachètent. Et se débarrassent d’objets qui peuvent durer 30 ans”. Car généralement, il ne s’agit pas de mobilier bas de gamme. “Ce sont des meubles design, de marque”. Les avantages sont multiples. Pour l’entreprise donatrice, l’économie se fait sur l’incinération à 65€/m3 et sur les déménageurs. L’opération engendre aussi un boost dans le bilan carbone. Sans parler du social et greenwashing. Pour l’acheteur, ça coûte évidemment moins cher. “Une chaise à 700€, on la revend 150”, argue Jeremy Van Mullem. “C’est deux à trois fois moins que sur les sites de seconde main”.

”Y a vraiment du choix”

Mais ce n’est pas la seule motivation. Car au contraire du neuf, le seconde main n’alourdit pas les paquebots qui naviguent de Chine. L’un des publics cibles de Relieve Furniture sont donc les bureaux d’architecture spécialisés dans le circulaire. “Quand on vide une grande banque, on trouve du mobilier de grande qualité”, pointe Xabier Wins, de Kaleido, spécialisé dans l’aménagement intérieur écoresponsable (lire ci-dessous). “Le revendre, le redistribuer, ça devrait devenir la norme”. Les clients de cet expert du réemploi ne sont pas sourds à l’argument budgétaire, mais pas uniquement. “On peut acheter une chaise de bureau au quart du prix de base. Mais une assise de seconde main, c’est aussi 11g de CO2 de gagné”. L’épargne monte à 60kg pour les bureaux. Daniel Sorrosal, qui a recouru à Kaleido pour son petit open space cosy du centre de Bruxelles, abonde : “Si on a besoin de 8 chaises et qu’une d’entre elles est différente, ce n’est pas grave : c’est le circulaire qui nous motive. On a signé pour le concept global”. Ce gain sur le mobilier permet aussi des dépenses plus importantes dans la conception. Xabier Wins rassure : “Y a vraiment du choix : on montre que meubler un bureau en seconde main, c’est tout à fait possible à Bruxelles et dans les Brabants”.

Le fondateur du bureau Kaleido Xabier Wins (en bas) assure qu'il y a du choix lorsque les grandes entreprises vident leurs open spaces. Daniel Sorrosal, l'un de ses clients, avoue qu'il donne la primauté au seconde main plutôt qu'à l'uniformité. ©EdA - Julien Rensonnet

Xabier Wins et Tiffany Piens, de Kaleido. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Quand on vide une grande banque, on trouve du mobilier de grande qualité. Le revendre, le redistribuer, ça devrait devenir la norme.

Le contexte européen est favorable au réemploi dans les bureaux. En France par exemple, la loi Anti-Gaspillage impose 20 % de mobilier reconditionné depuis janvier 2022. À Bruxelles et en Wallonie, certains appels d’offres du secteur public ouvrent la porte au mobilier usagé. Et puis, “il y a un côté cool dans le seconde main”, sourit Jeremy Van Mullem. Qui propose : “au niveau politique, il pourrait y avoir des incitants. Comme une baisse de la TVA sur le réemploi”. Convenons-en, l’offre sur la plateforme n’est pas toujours pléthorique. Et du côté des donateurs, on nous confie un certain amateurisme dans l’opération d’enlèvement. Sans doute la vitesse de croisière optimum n’est-elle pas encore atteinte. “Le monde idéal, ça serait que les grandes entreprises finissent par devenir acheteuses”. Pour ça, il faudrait qu’elles puissent trouver 10.000 chaises d’un coup. Le filon doit être creusé.

Pour devenir le vide-garage attitré des bureaux belges, Relieve Furniture doit encore convaincre davantage de grosses boites de passer par ses services. Et ainsi assurer une offre conséquente sur sa plateforme. Avec un million de pièces de mobilier jetées par an, il y a du volume. ©EdA - Julien Rensonnet

Le bureau à l’école du réemploi

”Ici, c’est une ancienne école. C’est pas très sexy”. Daniel Sorrosal se tient sur la petite estrade d’où les professeurs donnaient leurs leçons. Mais à part ce clin d’œil, difficile d’imaginer que le bureau de la Febea prend place dans une ancienne classe de la rue des Alexiens, au centre de Bruxelles. Quand le Secrétaire général de cette fédération européenne des banques éthiques et financières se voit contraint d’y implanter l’espace de travail de ses 6 collaborateurs “pour rester dans le même bâtiment que nos membres”, il n’imagine pas la jouer traditionnel. “Nous représentons des banques éthiques. L’économie circulaire, on la finance. On voulait donc un bureau durable. Un concept global”.

Le petit open space cosy de la Febea, au centre de Bruxelles, est entièrement aménagé selon le principe du réemploi. ©EdA - Julien Rensonnet

Daniel Sorrosal. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Je n'aimais pas le carrelage, mais le conserver est bien plus écologique.

Daniel Sorrosal s’est donc tourné vers Kaleido. “Nous sommes spécialisés dans l’aménagement de bureau”, opine Xabier Wins, cofondateur de ce bureau d’architecte basé à Woluwe-Saint-Lambert. “On est complètement écoresponsable”, le relaye Tiffany Piens, cofondatrice. “On vise un monde éthique et on prouve que c’est possible”. Xabier : “le secteur de la construction est l’un des plus gros émetteurs de co2”. Tiffany : “dans un projet, même si on n’intègre que 20 % de réemploi, c’est déjà bien. On s’adapte toujours au lieu existant”. D’où la survivance de l’estrade. Le client acquiesce : “Je n’aimais pas le carrelage, mais le conserver est bien plus écologique”, sourit Daniel Sorrosal. D’autant que ce granito à la belge est furieusement tendance.

Copeaux de bois

Outre les chaises fournies par Relieve Furniture (lire ci-dessus), ce bureau a tout de l’espace de travail contemporain : placards et bardages de contreplaqué clair, fauteuils seventies chinés, cabine de réunion vitrée dans une structure métallique, tabourets et coussins upcyclés… Sans oublier la table de travail partagée métamorphosable en… table de ping-pong. “Tout le mobilier vient du réemploi”, assure Tiffany Piens. “Spots, rails et lampes de bureau sont fournis en seconde main par BatiTerre”. Le diable est dans les détails. “Les pavés anti-bruit du plafond sont d’origine. Comme certains étaient en mauvais état, on a conçu un patchwork avec le contreplaqué en rappel des cloisons”. Celles-ci ne badinent pas avec le recyclage : “les panneaux OSB sont conçus avec des copeaux de bois issus de chutes”. Plus fort : des chutes de ces chutes ont aussi été recyclées dans la déco. Quant aux bureaux blancs aux angles arrondis, comme neufs, “ils réemploient d’anciennes cloisons d’espaces de bureaux bruxellois”. Ils sont conçus à Bruxelles par Regglo. L’intérieur des armoires, “le plus gros de leur volume”, recycle aussi. “Comme c’est caché, l’uniformité des blancs y est moins prépondérante”.

La déco de ce bureau utilise des copeaux de bois, des chutes de bois, et même des chutes de ces chutes. La petite estrade rappelle l'ancienne salle de classe. Les chaises viennent de Relieve Furniture. ©EdA - Julien Rensonnet

Tiffany Piens. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Le circulaire demande plus de conception logistique, mais le prix s'équilibre avec le matériau de réemploi.

La démarche durable a-t-elle un coût ? “Ça demande plus de conception logistique, mais le prix s’équilibre avec le matériau de réemploi”, estime Tiffany Piens. Xabier Wins : “Je dirais que désormais, on correspond au budget d’un projet neuf”. Le client tranche : “c’est unique, c’est différent, c’est plus beau. L’équipe d’architectes fait la différence, ils donnent la cohérence. Le design est donc pour nous le poste le plus important”. Daniel Sorrosal a de la suite dans les idées. “On vit dans un monde étrange, dans lequel attirer de jeunes talents est de plus en plus difficile. Ils ne viennent plus pour l’argent : il faut un package”. D’autant plus dans la finance, qui n’a pas toujours bonne image auprès des jeunes diplômés. “Notre bureau leur montre qu’on travaille pour le bien commun”. Et ça fait des jaloux : “Les voisins d’en bas, ils regrettent. Ils me disent que s’ils avaient su, ils auraient fait comme nous”.