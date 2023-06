Les classes moyennes ne sont pas les seules à quitter la Région bruxelloise

”Ceci représente moins de 1 % du revenu imposable total des Bruxellois.” Le revenu imposable des 1,133 million de Bruxellois atteignait 17,580 milliards d’euros en 2019, soit 4,2 % de plus qu’en 2018. Ceci sans les “apparus” et “disparus”. En 2019, Bruxelles a compté 38 849 personnes décédées ou ayant quitté Bruxelles pour l’étranger (les disparus) et 63 552 personnes apparues sur le territoire régional (venant directement de l’étranger). Le solde du revenu imposable est là aussi négatif de 200 millions.

En ajoutant cette catégorie, le revenu imposable total des résidents bruxellois atteignait 18,158 milliards d’euros en 2019, en croissance de 1,7 % ou 302 millions d’euros.

Cette perte de 204 millions d’euros de recettes fiscales due à l’émigration bruxelloise est habituelle. “Depuis 2006, les migrations interrégionales depuis et vers la Région bruxelloise ont engendré un solde négatif annuel variant de 175 à 210 millions d’euros. Le constat pour 2019 s’inscrit donc dans une tendance normale.

Mais alors, qui quitte Bruxelles ? Pas uniquement les classes moyennes, relève l’Ibsa. La proportion de Bruxellois sortants qui déclarent des revenus inférieurs à 15 000 euros par an atteint 28 % des 36 925 sortants. Certes, “les Bruxellois dont le revenu imposable est compris entre 20 000 et 50 000 euros continuent à quitter, un peu plus que les autres, la Région bruxelloise” […] “Bruxelles perd par ailleurs des contribuables parmi les tranches d’imposition moyens, nuls ou négatifs. Cela témoigne également d’un manque d’attractivité résidentielle qui n’est pas limitée aux classes moyennes ou aisées. Dans ce cas, le départ de la Région bruxelloise peut s’apparenter à un choix contraint notamment par des difficultés d’accès au marché du logement bruxellois.”