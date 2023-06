Une fresque de 400 m2 sur la façade d’un bâtiment Florair à Jette

Une fresque de 400 m2 à Jette. ©DR

Dépositaire du concept de Graffaunes, qui sous-tend son identité visuelle, il pratiquait jadis le graffiti classique (lettrages, etc.) mais se plaît aujourd’hui à peindre des animaux. Une faune aux dimensions souvent XXL qui n’avait pas encore pu se trouver un chemin vers notre plat pays. “Je me suis dit qu’une fresque animalière serait ce qui parle au plus grand nombre. En ce compris aux familles, puisque j’ai peint un couple de girafes et leur girafon. Pour mettre en avant l’idée d’unité. Je l’ai baptisée “S’élever”, comme un clin d’œil à leur taille mais aussi au fait de s’élever culturellement et socialement. Il m’a semblé que ça faisait sens à la fois avec mon travail et cette occasion particulière qu’offrait la Commune de Jette.”

En trois ans, 10 fresques géantes et 120 poubelles décorées ont été peintes à Jette.