Coup de filet contre les dealers de drogue dans le quartier Nord

Mercredi, la police de la zone Nord a interpellé huit dealers actifs dans le quartier Nord. L’opération a été menée suite à des suspicions de trafic de drogue au niveau de la rue de la Prairie et de la rue Verte. “L’enquête a permis d’identifier les individus impliqués dans le trafic de stupéfiants et de préciser les rôles de chacun dans la vente de marijuana et de cocaïne dans ce quartier”, explique la zone.