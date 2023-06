Défi Schaerbeek très amer après la défection de Sadik Koksal : "les électeurs jugeront de son courage"

Et de sous-entendre un certain double jeu joué par le principal concerné. "C’est d’autant plus difficile à comprendre que celui-ci a voté, en temps et en heure, tous les projets relatifs aux thématiques qui aujourd’hui expliqueraient son départ selon ses mots, c’est-à-dire les problématiques de mobilité, de stationnement ou de fiscalité par exemple. Personne n’a d’ailleurs vu, au Conseil communal, dans les commissions ou même au Parlement bruxellois, M. Koksal remettre ces projets en question, quand ils étaient soumis à son propre vote."

Un siège illégitime au parlement

"Le député régional Sadik Koksal occupe le siège laissé vacant par Cécile Jodogne au parlement régional, quand elle a accepté d’assumer la fonction de Bourgmestre, suite à la nomination de Bernard Clerfayt au gouvernement régional, en 2019, rappelle Défi dans le communiqué. M. Koksal n’occupe donc pas ce siège grâce aux votes qu’il a reçus lui-même, mais au principe de suppléance. Il serait donc bon qu’il remette son siège au groupe DéFI du Parlement bruxellois, suite à son départ du parti. Ce serait, enfin, faire preuve d’honnêteté. Ses électeurs jugeront de sa loyauté."

La bourgmestre schaerbeekoise f.f. ajoute également que "si certains reviennent sur leur parole et préfèrent l’opportunisme et les jeux politiciens au travail et au respect de leurs engagements, nous, nous décidons de continuer à avancer, et à travailler même dans ce contexte rendu plus difficile".

Un conseil communal est prévu ce lundi, l'ambiance promet déjà d'y être électrique.