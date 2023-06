La police surprend un dealer en Mercedes et saisit plus de 2 kilos d’héroïne

Semaine passée, la police de la zone Ouest a interpellé un dealer d’héroïne en flagrant délit à Molenbeek-Saint-Jean. Juste après un deal, les policiers ont interpellé le client et trouvé sur lui un pacson d’héroïne de 8.94 grammes. Une grosse demi-heure plus tard, ils ont arrêté le dealer. Lors de la perquisition à son domicile, ils sont tombés sur près de 5 000 euros en cash et une série de clés de boxes de garages.