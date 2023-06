Une maison en construction ravagée par les flammes à Laeken

Ce matin vers 05 h 40 les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un incendie dans une maison (essentiellement en bois) en construction sise à Laeken, rue de Vrière. Le feu couvait déjà depuis une heure ou deux avant d’être remarqué. L’incendie s’est déclaré aux deux premiers étages. L’attaque intérieure des soldats du feu a été interrompue à la suite des températures très élevées au premier étage. L’extinction s’est poursuivie via les fenêtres et la toiture, l’isolation de celle-ci a également été à la proie des flammes, et le brasier s’est également propagé sous les tuiles de la maison adjacente. La maison en construction est complètement sinistrée et un logement de la maison attenante est également inhabitable. Heureusement, il n’y a pas de blessés déclare le porte-parole des pompiers bruxellois, Walter Derieuw. À 11 h 00 le déblai était toujours en cours ainsi que l’extinction de quelques points chauds. Une relève du personnel sur place a été organisée. L’origine reste à déterminer. Au niveau des moyens engagés : un véhicule de commandement, 3 autopompes, 2 auto-échelles, 2 camions-citernes (à cause d’un souci d’approvisionnement en eau), 1 Smur, une ambulance, un camion de secours, un véhicule de décontamination et une support car. Sibelga était également présent en assistance, ainsi que Vivaqua pour augmenter la pression d’eau.

Une maison en construction bois ravagée par les flammes à Laeken. ©D.R.