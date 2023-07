”Nobody moves, Everybody gets hurt.” Personne ne bouge, tout le monde est blessé. C’est par ces mots que s’époumonait, fin avril dernier, le chanteur du groupe Gustave Brass Band, dos à des centaines de voitures à l’arrêt du carrefour Arts-Loi . Une symbolique forte, un concert éphémère réalisé pendant la Critical Mass (cette grande parade cycliste organisée dans tout Bruxelles le dernier vendredi du mois). "On avait demandé à l'organisation que ça passe par cet endroit, car il y a avant tout un aspect symbolique, se souvient Martin Pichault, trompettiste et co-fondateur du groupe. On fait de l'art, et on aimerait que la loi évolue sur les questions climatiques et sociales. Et puis, c'est très visuel, cinq colonnes de voitures à l'arrêt sur un kilomètre."

Les mots balancés dans le micro par Xavier Festré, chanteur du groupe, tapent fort, et juste. "Keep mocking, the streets will be blocking. A cloud of smoke, in your house you better be blocked in." ("Continuez à vous moquer, les rues seront bloquées. Un nuage de fumée, dans votre maison, vous avez intérêt à être bloqué.") Et ceux-ci semblent percuter une foule en liesse derrière son guidon, sur le carrefour. Dans le dos du groupe, quelques coups de klaxons, mais aussi des automobilistes sortis de leur voiture pour applaudir la scène.

La scène aura duré entre sept et huit minutes. Une camionnette avec la plus grosse partie du matériel était garée dans un parking à proximité, mais toute une série d'outils ont fait la balade bruxelloise avec le peloton. "On s'était entraîné auparavant, il fallait une minute 30 pour tout installer. Ici, en 40 secondes, c'était fait."