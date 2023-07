L’ARAU dénonce “la hamburgerisation” du piétonnier de Bruxelles : “l’horeca est surreprésenté et les grands projets en ajoutent toujours plus”

Bien sûr, l’ARAU ne prône pas le come-back des voitures. Son analyse se porte plutôt sur ce que l’association de défense urbanistique appelle la “hamburgerisation” du centre. “Ce qu’on observe, c’est que cette zone exclusivement piétonne répète le développement monofonctionnel d’autres artères, rue Neuve et rue des Fripiers. Soit un développement monofonctionnel à destination de l’attractivité touristique et commerçante”. Et Marion Alecian de questionner : “Sur le long terme, les familles et les habitants du centre trouveront-ils toujours un lieu où habiter ?”

L'ARAU dénonce la monofonctionnalité du piétonnier dans l'hypercentre de Bruxelles. Selon l'Atelier de Recherche et d'Action Urbaines, la multiplication des horeca dans un but de "touristification" se fait au détriment des habitants, oubliés des grands projets comme la Bourse, The Dome, Multi, The Mint, le Continental ou Brouck'R. ©EdA - Julien Rensonnet

Jean-Michel Bleus, de l'ARAU. ©EdA - Julien Rensonnet

L’analyse de l’ARAU porte sur les quelques grands projets immobiliers en développement dans le périmètre. De part et d’autre de l’axe, deux d’entre eux parmi les plus médiatiques sont particulièrement représentatifs de la tendance : la Bourse et l’ancien Continental. “La Bourse, c’est 9000m2 d’espace muséal dédié à la bière dont 2.000 pour l’horeca”, mesure Jean-Michel Bleus, de l’ARAU. Quant à l’ancien hôtel de la place De Brouckère, l’expert y recense “horeca, commerces, ateliers de production, bureaux, et horeca encore, en rooftop”. Et d’ironiser sur ce programme d’occupation temporaire lancé par la Ville en attente d’un promoteur : “C’est presque la vision d’un privé. Il n’y a aucun logement alors que l’immeuble se trouve en zone habitat au PRAS. Ça résume bien la direction observée sur le piétonnier”. Pour l’ARAU, le Continental en est “la cerise sur le gâteau”.

La Bourse qui se transforme en temple de la bière avec une grande part horeca, et le Continental qui va intégrer un café et un rooftop, symbolisent selon l'ARAU le développement actuel du piétonnier bruxellois. ©EdA - Julien Rensonnet

Perte de maîtrise du public

Ce “gâteau”, ce sont les promoteurs qui se le partagent. Sans égard pour les habitants et leurs besoins, aux yeux de l’ARAU. En témoigne ainsi la transformation de l’ancien siège d’Actiris, vendu par la Région au privé : The Dome. Celui-ci doit accueillir bureau (7.500m2), logement (5.000m2) et commerces (5.500m2). “La typologie de logement prévue envisage une cinquantaine de très petites unités. Selon nous, ça se prête davantage à l’hébergement touristique qu’au logement pérenne de familles ou d’étudiants”, relève Jean-Michel Bleus. “Quant au commerce, on passe de 5 cellules à 2 : un nouveau concept de Delhaize et un Eataly, chaîne haut de gamme de produit italiens. Qui comptera 1.800m2 d’horeca”. L’horeca, on y revient. L’ARAU est un peu plus clément avec le projet Crystal City : “2.500m2 de commerce se greffent au bâtiment Grétry de la Ville”. Dont les premiers Burger Kings et Wagamama de Bruxelles, horeca donc. “Mais on y retrouve aussi une mutuelle et une droguerie Kruidvat. Il y a donc un certain équilibre dans l’offre”. La crainte : “la Ville a cédé l’emphytéote au promoteur pour 50 ans : elle n’a donc plus de levier pour choisir les locataires en fonction des besoins du quartier. On pourrait très bien voir débarquer deux horecas supplémentaires”, alerte Jean-Michel Bleus. Pour qui “ces deux projets illustrent bien la perte de maîtrise du public sur ses biens immobiliers”.

Alors que The Dome n'aura plus que 2 cellules commerciales dont une intégrant un vaste horeca, le Grétry est davantage vu par l'ARAU comme intégrant une meilleure mixité commerciale. Les deux montrent la perte de maîtrise du public par vente ou emphytéose cédée au privé. ©EdA - Julien Rensonnet

Outre la monofonctionnalité “année 60” du Brucity, nouveau siège administratif de la Ville, l’ARAU stoppe encore entre les deux tours Multi et The Mint/Oxy, respectivement 43.000 et 59.000m2 de bureaux. “Dans le socle de The Mint, avec Decathlon ou Uniqlo, on a tout de même des arrivées intéressantes pour un centre-ville”, reconnaît Marion Alecian. “Mais c’est vraiment dans la continuité de la rue Neuve. Avec également beaucoup d’horecas”, note la directrice de l’ARAU, qui regrette que “la Ville a vendu l’ancien centre Monnaie sans condition”. D’où l’ambition de l’acquéreur d’y implanter un hôtel. “En plein Covid, on a connu un boom du nombre de chambres d’hôtels envisagées par le même promoteur, Immobel”, relève Jean-Michel Bleus en additionnant les 600 chambres des projets Oxy, Zin et Brouck’R, qui a finalement vu son hôtel abandonné. “C’est 4 fois plus que les 150 chambres annuelles sur les 19 communes”.

Marion Alecian, directrice de l'ARAU. ©EdA - Julien Rensonnet

Dernier point d’achoppement : la “surdensiffication” du projet Brouck’R en kots étudiants : il en prévoit 4.400m2. A priori une bonne nouvelle pour une Bruxelles qui a vu sa population étudiante de 25 % ces dernières années. “Le problème, c’est le loyer. 600€ minimum. C’est comme pour le logement traditionnel”, nuance Jean-Michel Bleus. “On n’en manque pas. Ce dont on manque, c’est du logement abordable”.

Avec The Mint, Multi et Brouck'R, beaucoup de bureau, peu de logement abordable, relève l'ARAU. ©EdA - Julien Rensonnet

Un quart des cellules pour l’horeca

Marion Alecian, directrice de l'ARAU, et Jean-Michel Bleus, de l'ARAU. ©EdA - Julien Rensonnet

La promenade le montre : l’ARAU exige davantage de mixité sur le piétonnier. Ses chiffres ne mentent pas, repris dans le dernier Schéma de Développement Commercial de la Ville daté de 2022. Sur les quelque 200 cellules commerciales recensées, plus de 50 sont allouées à l’horeca. Pour une vingtaine de cellules vides, une quinzaine de magasins de vêtements et autant de produits alimentaires. “Avec le PPAS Unesco, la Ville annonce qu’elle veut 'détouristifier' les alentours de la Grand-Place. Endiguer le nombre de snacks, d’horecas, de magasins de souvenirs”, salue Jean-Michel Bleus. “À nos yeux, il y a cependant une contradiction avec ce qu’elle autorise sur le piétonnier en matière d’horeca”. Marion Alecian : “La Régie possède de nombreuses cellules commerciales. Elle détient donc un levier pour varier l’offre. Même à Sainte-Catherine ou rue de Flandre, pourtant vantées pour leurs boucheries, épiceries, boulangeries, librairies, friperies, les comités de quartier nous alertent : quand un commerce stoppe, c’est un horeca qui arrive, avec une rentabilité immédiate”.

Alors que suggère l’ARAU ? “En finir avec le deux poids, deux mesures qui tempère l’horeca d’un côté prétextant sa surreprésentation mais l’autorise dans les grands projets. Et ouvrir ces grands projets à davantage de logement étudiant et familial accessible pour changer les besoins”.

Des événements “qui privatisent les places”

L’ARAU dénonce aussi un espace public toujours plus téléguidé pour l’ergonomie des grands événements. Selon l’Atelier de Recherche et Action Urbaines, la place De Brouckère l’illustre parfaitement. “Le piétonnier était vendu comme une succession de places. On n’y est pas du tout. Ce qu’on voit, c’est une minéralisation de plain-pied favorable à l’accueil d’événements. Jusqu’à l’installation des câblages”, déplore Marion Alecian, directrice de l’ARAU.

Le chapiteau du BRIFF ce 29 juin 2023 sur la place De Brouckère. Selon l'ARAU, cette place minéralisée de plain-pied témoigne de la volonté de la Ville de multiplier les événements dans son centre. ©EdA - Julien Rensonnet

Et de regretter un calendrier rempli à raz bord : “Les événements se succèdent toute l’année. Bien sûr, l’ARAU n’est pas contre la culture. Mais ces événements privatisent les places De Brouckère et Monnaie en permanence. Souvent, des barrières occultent les sites temporaires, mêmes gratuits, ce qui empêche l’accès à la place. Le plus symbolique, c’est Dinner in the Sky, cette grue qui sert des repas gastronomiques à une dizaine de convives : elle est arrivée à peine la réfection achevée”.

Marion Alecian ne joue pas la surprise : “La Ville et le Bourgmestre Close sont transparents sur cette politique des grands événements. Il faut accueillir du public, les touristes, pour dynamiser le centre. Mais la tendance s’accentue”.