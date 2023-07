Le BXL S'ket Park de retour au bois de La Cambre: 3 modules démontables pour les fans de roulettes

Le BXL S'ket Park est de retour cet été au bois de La Cambre. ©Ville de Bruxelles / Eric Danhier

Au menu: un lanceur plan incliné, un module central composé d’une funbox avec rail et ledge ainsi qu’un lanceur courbe ("quarterpipe"). "Ces modules seront solides", assure la Ville pour rassurer les connaisseurs, "constitués d’une ossature en acier galvanisé, d’une sous couche en douglas et d’une finition en skatelite pro". De quoi voir plus loin que cet été: "Cette structure totalement démontable et remontable pourra être replacée à l’avenir au bois de la Cambre ou ailleurs sur le territoire de la Ville".

"Les sports urbains ne cessent de se développer, et ont de grandes ambitions pour demain", plaide Benoit Hellings, Échevin des Sports et du Climat (Ecolo). "La preuve en sont les apparitions du breakdance et du skateboard aux Jeux Olympiques de Paris 2024".

