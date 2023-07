Les pelouses du parc de Forest rouvertes pour l’été

Les travaux se poursuivent au parc de Forest, qui a entamé sa mue il y a maintenant un an et demi. Et le timing du chantier tombe plutôt bien puisque la périphérie du parc, qui comprend les grandes étendues d’herbes, va être libérée de ses barrières d’ici une semaine. Les Forestois, dont certaines n’avaient pas attendu pour déjà se réapproprier les lieux, ont pu remarquer que les anciens chemins ont été totalement refaits et sont praticables depuis quelques semaines. Là, ce sera officiel: la vue sera dégagée des cloisons métalliques. Sauf interventions très ponctuelles, les travaux pour ces parties sont achevés.