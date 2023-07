Violent incendie à Ganshoren : pas de retour avant "plusieurs semaines", des animaux encore secourus ce vendredi, trois jours après le drame

Les 145 habitants des 84 logements ont été évacués, et ne sont visiblement pas près de retrouver leurs habitations. "On ne veut pas prendre de risque", explique le bourgmestre. Pour les logements les moins impactés, c’est une question de semaines. Par contre, pour les logements les plus sinistrés, "ça peut prendre des mois". Les résidents ont été relogés à différents endroits selon leur situation. "On reste sur le pont pour trouver des solutions. On a eu un grand élan de générosité, avec beaucoup de dons."

À lire aussi

Trois chats décédés

Petit à petit, les habitants ont pu se rendre temporairement dans le bâtiment pour retrouver leurs biens… et également les animaux qui n’ont pas pu être emportés directement. Les chiens ont directement pu sortir de l’immeuble avec leur maître au moment du sinistre. Mais pour les autres espèces, le sauvetage a dû s’organiser dès le lendemain, raconte l’échevine du Bien-Être animal Sabrina Baraka (MR).

Selon le bilan actuel, trois chats ont péri dans le sinistre, ainsi que plusieurs oiseaux. Les jours suivant l’incendie, 17 chats ont été sauvés, ainsi qu’une vingtaine d’oiseaux.

©D.R.

©D.R.

©D.R.

©D.R.

Ce vendredi encore, trois jours après les faits, "deux calopsittes et un perroquet ont encore été retrouvés", explique la mandataire. "On cherche des structures qui peuvent accueillir des personnes avec des animaux. Car dans une telle épreuve, on ne veut pas séparer les gens de leurs animaux."

©D.R.

La cause du sinistre de ce mardi soir serait accidentelle. Selon le scénario le plus probable, le feu se serait déclaré sur une terrasse, avant d’embraser l’immeuble de 14 étages.