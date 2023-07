Ixelles va rénover la place Raymond Blyckaerts et la rue du Conseil

Le conseil communal d’Ixelles a validé ce jeudi soir l’avant-projet de rénovation de la place Blyckaerts, au croisement entre la rue du Trône et la rue Maria Malibran. La commune poursuit ainsi la rénovation et verdunisation de l’espace publique (Flagey, Chatelain…) puisque la surface perméable de la place passera de 80 m2 à 600. Douze nouveaux arbres seront plantés et la place sera refaite de plain-pied pour en faciliter la traversée. Une partie des pavés seront conservés. Le long du magasin Carrefour sur la largeur du rectangle formé par la place, le sens unique sera inversé pour permettre les livraisons du commerce. Niveau stationnement, la place n’est pas densément pourvue en place et une seule sera supprimée par la rénovation.