Pour Jellil, patron des trois bars L’Amère à Boire à Uccle, Saint-Gilles et Ixelles, cette interdiction “va tuer l’Horeca à petit feu. On a un fumoir à Saint-Gilles et un à Ixelles. On a déjà pas mal de problèmes de plaintes avec nos terrasses. Si l’on retire les fumoirs, tout le monde ira fumer dehors. Ça fera plus de bruit et plus d’odeur pour ceux qui habitent juste au-dessus. Comment ça va se régler ? Avec des obligations de fermetures plus tôt dans la soirée et donc une perte financière évidente.”

Le tenancier fort 20 ans dans l’horeca, estime que l’on n’attaque pas le problème sous le bon angle : “il y a toujours eux des fumoirs dans les endroits où j’ai travaillé, ça ne m’a jamais fait commencer à fumer et encore aujourd’hui je suis non-fumeur. Nos hottes sont tellement puissantes que je peux même passer une soirée avec des fumeurs au fumoir sans sentir la clope.”

Même constat au Pantin ou le patron, Tom, estime que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. “C’est nous qui allons assurer le manque de courage du politique. Ils ont interdit dans les bars, donc on s’est organisé pour investir et faire des fumoirs et maintenant on nous dit que ça aussi ça pourrait être interdit… Bien sûr, d’un point de vue sanitaire, ce serait idéal que plus personne ne fume mais alors il faut prendre de mesure bien plus forte si c’est réellement l’objectif. Avec ce projet les gens iront juste fumer dehors.” Pour sa clientèle, il estime que si le traitement reste le même pour tous les bars, l’impact serait minime.

Un point de vue partagé à l’Autobus, place Jourdan qui pourrait faire face à une autre problématique. Le projet de loi prévoit de durcir la réglementation sur les terrasses couvertes accessibles aux fumeurs. Benoît, le patron, l’assure : s’il faut choisir entre découvrir la terrasse et la laisser pour les fumeurs ou la garder couverte mais non fumeuse, je l’ouvrirais. L’immense majorité de nos clients terrasse sont des fumeurs.”