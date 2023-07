Chicha : le secteur oublié “voué à disparaître” avec l’interdiction des fumoirs

À lire aussi

Nous avons interrogé Samer et Ilham, du restaurant Le Prince situé chaussée de Charleroi à Saint-Gilles, et Saïd, du bar La Luna rue de la prairie à Saint-Josse. Les deux établissements vieux de plusieurs années défendent leurs activités face à l’avant-projet de loi visant à interdire les fumoirs pour les établissements Horeca. “Nous n’avons pas de statut, pas de reconnaissance et, puisque nous sommes encadrés par une loi inadaptée, nous sommes d’office en infraction”, accuse Said.

©Layam Robert

©Layam Robert

©Layam Robert

”Officiellement, c’est le client qui doit préparer sa consommation de tabac. Donc on est censé leur laisser préparer leur tête de chicha”, explique Ilham. “Vous imaginez ? vous êtes au restaurant et on vous demande de passer en cuisine pour garnir votre plat ?” “Avant, j’avais des franchises de pizza, j’ai eu deux contrôles en 10 ans de métier. Pour la chicha, on en a un ou deux par an”, complète Samer. Et tout le monde débarque en même temps : Afsca, Onem, la commune, douane… qui saisit ou détruit les paquets de tabac s’ils sont ouverts… On va finir par devoir prévoir un budget pour les amendes alors qu’on s’efforce de tout tenir parfaitement en règle administrativement. C’est juste que, dans la pratique, la loi n’est pas adaptée.”

©Layam Robert

©Layam Robert

Alors que Le Prince sort difficilement la tête de l’eau après le Covid, le projet de réforme du gouvernement fédéral vient sonner le glas de son activité. Avec l’interdiction des fumoirs dans l’Horeca “notre secteur entier est voué à disparaître. On a compté au moins 189 établissements à Bruxelles. Ici, au Prince, on a 30 employés. Et un vrai rôle social. On offre des postes à des personnes qui ne pourraient pas forcément travailler ailleurs parce qu’elles ne parlent pas bien français.”

Les gérants ne peuvent pas non plus se reporter sur leur activité annexe. “Le restaurant tourne avec les clients qui viennent pour la chicha. On ne peut pas séparer. D’autant plus que ce qui rapporte le plus dans l’Horeca, c’est l’alcool. Nous, on n’en vend pas ici. Niveau économique, on ne réfléchit plus à l’avenir, à embaucher ou à se développer. Avec cette loi, on travaille sans perspective pour notre survie. Pourtant, il y a une vraie demande, beaucoup de touristes viennent chez nous. On reçoit aussi des délégations étrangères de passage à Bruxelles. Et, évidemment une clientèle plus habituée de Belges. L’oriental, c’est toujours demandé.”

©Layam Robert

©Layam Robert

Pour ces deux gérants, l’État belge pourrait perdre beaucoup d’argent en provoquant la fermeture de bars à chichas. En Belgique, le kilo de tabac à chicha est vendu plus de 180 euros et il y a peu de saveurs disponibles. “Beaucoup se fournissent en Allemagne ou c’est 54 euros. À la fabrication, ça coûte 15 euros. Ici, on serait prêt à le payer 100 euros en Belgique si notre activité était mieux reconnue. Nous, on utilise entre 9 et 10 kilos par mois, certains vos jusqu’à un kilo par jour. Imaginez les recettes que l’état pourrait en tirer.”

Said, Samer et Ilham ne croient pas à l’argument sanitaire. “On n’est pas contre une réglementation : mettre de l’affichage dans les établissements “fumer nuit a votre santé,” faire de la prévention, etc. Mais les gens ne vont pas s’arrêter s’il n’y a plus de fumoirs. Ce sera fait à domicile ou dans des lieux plus clandestins. Ça va stigmatiser encore plus une pratique de détente. C’est une liberté. Comme un verre le soir après le boulot. Il faut que tout le monde soit bien informé mais qu’on leur laisse le choix. Et dans les faits, l’immense majorité des clients n’ont pas commencé à fumer avec la chicha.”

©Layam Robert

À Bruxelles, le secteur compte bientôt s’organiser en association pour faire remonter ses revendications auprès du politique. “Il nous faut un statut et une exception.”