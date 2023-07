Loi antitabac : dans l'Horeca, les fumoirs seront interdits en 2026 !

La fin des fumoirs, la mort des bars à chichas

Il prévoit l’interdiction de fumer, dès le 31 décembre 2024, dans les parcs d’attractions, les parcs zoologiques, les plaines de jeux, les fermes pour enfants, les enceintes sportives - terrains de sport extérieurs, stades, etc. mais aussi fans zones, etc. - soit tous les espaces possibles extérieurs où l’on peut pratiquer ou regarder un sport. Des zones fumeurs pourront être installées mais elles doivent être “installées de manière à éviter les inconvénients de la fumée vis-à-vis des fumeurs” et ne doit pas être “une zone de transit”.

D’après nos informations, le gouvernement fédéral ne serait pas encore accordé sur les entrées et sorties de lieux accessibles au public. On pense essentiellement ici aux hôpitaux, maisons de repos, crèches, écoles. La discussion porte sur le rayon concerné par l’interdiction : 10 ou 20 mètres et, de nouveau, dans un périmètre clairement identifié et pas dans une zone de transit. La question des arrêts de transports publics doit elle aussi encore être tranchée. Les quais de gare sont déjà exempts de tabac. Quid des sociétés régionales de transport publics (Tec, De Lijn et Stib) ou des bornes de taxis ? Même si, pour le gouvernement fédéral, “ces lieux doivent être exempts de fumée”.

Au 1er janvier 2025, il sera interdit de vendre des produits de tabac dans l’Horeca et dans des points de vente temporaires.

La cigarette bannie des terrasses “fermées”

Un an plus tard, au 31 décembre 2025, tout vendeur de tabac devra exiger la carte d’identité à un client qui paraît avoir moins de 25 ans pour qu’il puisse prouver qu’il est majeur tandis que les produits de tabac ne pourront plus être exposés dans les points de vente. Par ailleurs, les zones fumeurs (fumoirs) seront interdites dans les établissements Horeca. Les bars à chicha étant considérés comme des établissements Horeca, ils ne pourront plus exercer leur activité. A Bruxelles, ce secteur compte près de 200 entreprises, qui emploient environ 400 personnes. La vente de produits de tabac dans les commerces plus de 400 m2 sera quant à elle interdite au 1er janvier 2028.

Se pose encore la question des terrasses Horeca. Fin mai, la future ex-cheffe de groupe Les Engagés au parlement fédéral Catherine Fonck avait suggéré que l’on interdise de fumer sur toutes les terrasses Horeca de Belgique. Ce plan “est trop light, les mesures réellement efficaces sont reportées à plus tard. Il y a un lobby du tabac qui reste malheureusement très important”, avait déclaré la députée à La DH. Le plan du gouvernement ne prévoit pas d’interdire le tabac sur toutes les terrasses du royaume. Mais distingue les terrasses ouvertes des terrasses fermées. “Toute structure dont plusieurs côtés sont fermés et dont une zone est ouverte, qu’elle soit créée par de structures distinctes ou non, est considérée comme une zone fermée” où s’applique l’interdiction de fumer. “Ainsi, sur une terrasse presque entièrement couverte par des bâches et des parasols, une interdiction légale de fumer s’appliquera” même si “sur le terrain, le degré de fermeture sera vérifié”.