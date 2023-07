Pas de grammaire ni de listes de vocabulaire: ces élèves qui n’ont fait que parler néerlandais pendant deux ans ont mieux réussi que les autres

Pour réussir son CE1D à l’oral, l’élève doit par exemple être capable de poser des questions et d’y répondre, lors de tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels (comme sa formation ou son environnement immédiat). “Trop d’élèves ne rencontrent pas cet attendu, ce qui pose question dans la mesure où certains d’entre eux ont déjà eu jusqu’à six ans de néerlandais à raison de 4 heures par semaine”, constate Nicolas Tybergin, didacticien des langues modernes et maître-assistant en agrégation de langues germaniques. D’où l’idée de tenter autre chose.

Comme d’habitude, les résultats globaux de juin 2023 ne seront communiqués qu’à l’automne. Mais les écoles ont déjà reçu les leurs. À l’Athénée royal de Koekelberg, on les attendait avec impatience. C’est qu’une expérience a été menée, ces deux dernières années, concernant une autre façon d’apprendre le néerlandais. Moins formelle. Sans grammaire. Avec la communication comme priorité. Et les scores des élèves semblent indiquer que l’idée était bonne.

“Lutter contre la peur de parler”

“Depuis septembre 2021, un dispositif expérimental a été mis en place en 1e puis en 2e secondaire, raconte l’expert qui en est le concepteur. L’objectif était principalement de lutter contre l’anxiété langagière, la peur de parler (car le lien entre cette anxiété et les performances n’est plus à démontrer), ainsi que de contourner l’obstacle que constituent les énormes différences de niveau entre les élèves en fin de primaires.”

Un dispositif différencié a donc été imaginé. Il a été lancé à la rentrée 2021-2022, dans deux classes tests de 1e secondaire de l’Athénée Royal de Koekelberg. Pour les besoins de l’expérience, la professeure de néerlandais qui a pris en charge le projet a également donné cours, de façon classique, dans une troisième classe dite classe contrôle.

L’idée centrale est de mettre immédiatement les élèves en situation de communication. Pour faire simple, disons que des fiches sont à la disposition de tous. Plusieurs tâches orales sont à réaliser, de plus en plus complexes au fil du parcours. Pour chacune d’elles, entre trois et six fiches fournissent des aides en fonction de ce dont l’élève a besoin (des phrases types par exemple). “Un élève qui ne se sent pas en confiance et qui craint de ne pas savoir quoi dire peut utiliser une variante de l’activité qui lui propose des aides importantes, tout en échangeant avec un élève qui en emploie moins.” À son rythme, il progresse ainsi de fiche en fiche et de tâche en tâche.

“Rien à voir avec l’apprentissage du néerlandais planifié à partir d’une liste de savoirs et de savoir-faire préalables débouchant sur des compétences, insiste Nicolas Tybergin. Les élèves s’immergent dans un bain linguistique.” Comme dans les écoles en immersion. Et tous les élèves peuvent plonger, grâce aux “béquilles” qui leur sont fournies et dont l’expérience a montré qu’ils se débarrasseront progressivement.

“Comme en apprenant notre langue maternelle”

Pendant toute l’année, les élèves ont parlé. Par deux, par trois, en groupe, avec leur enseignante, peu importent leurs connaissances de base. Ils ont fait des phrases, répondu à des questions, raconté des choses. “Bref, ils ont développé des compétences communicationnelles comme nous le faisons tous en apprenant notre langue maternelle : telle est l’approche d’acquisition par opposition à l’approche d’apprentissage”, expose encore le didacticien. Pas de listes de vocabulaire, de temps primitifs ou de règles de grammaire explicites à apprendre par cœur, contrairement à ce qui se passait dans la classe contrôle.

“Si les élèves des deux classes tests n’ont donc pas abordé de savoirs grammaticaux en tant que tels au cours de néerlandais, précise Nicolas Tybergin, ils ont néanmoins bénéficié, s’ils le demandaient à l’enseignante, de toutes les réponses à leurs questions.”

L’enseignante a suivi ses deux classes tests en 2e secondaire, cette année, au terme de laquelle ils ont passé leur CE1D. Les résultats viennent de tomber et sont éloquents : en langue moderne, les deux classes tests ont enregistré des taux de réussite de 87,5 et 75 %, pour 68 % dans la classe contrôle, avec des moyennes respectives de 69,4 %, 66,5 % et 58,3 % des points. Autre constat : les deux classes tests affichent une plus grande homogénéité de scores entre les élèves, alors que la classe contrôle montre encore d’importantes disparités entre eux.

À ceux qui sous-entendraient que les deux classes tests comptaient sûrement les meilleurs éléments à la base, le spécialiste fait remarquer que “les deux classes tests sont des classes de moderne tandis que la classe contrôle est une latine, réputée plus performante” (toutes les premières années secondaires ont évidemment le même programme commun à l’ensemble des écoles francophones, mais il est complété par quatre heures d’options au choix). Rien ne permet donc d’affirmer un tel déséquilibre a priori, d'après le spécialiste qui connaît les trois groupes.

“Jamais l’impression qu’ils devaient apprendre”

Enfin, Nicolas Tybergin se réjouit des résultats. “Même si on s’y attendait, l’attitude des élèves des classes tests a changé. En faisant l’expérience d’un emploi immédiat de la langue cible en classe, par le biais d’activités variées et de réalisations répétées de communication, les élèves se sont construit des souvenirs différents de leur cours de langue. Des souvenirs de moments où ils se sont sentis en assurance, fiers de leur travail quotidien, actifs, compétents et conscients de leur évolution. Des souvenirs d’un cours de langue vivante où, finalement, ils n’auront jamais eu l’impression qu’ils devaient apprendre quelque chose, probablement parce que, durant ces deux années, sans s’en rendre compte, ils n’ont fait qu’acquérir.”

À la rentrée prochaine, le processus sera étendu à l’ensemble des premières années de cette école.