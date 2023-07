Pourquoi y a-t-il eu des échauffourées à Bruxelles? Les explications du bourgmestre Philippe Close

Plusieurs foyers d'incendie ont été identifiés, notamment rue d'Artois à Bruxelles et place de la Constitution à Saint-Gilles. Les pompiers se sont rendus sur place et ont pu les éteindre rapidement, dont celui d'une voiture. La police a interpellé au total 64 personnes au cours de la soirée de jeudi.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a encore procédé à une cinquantaine d'arrestations administratives vendredi après-midi et en soirée, dans le cadre d'une opération visant à empêcher des émeutes.

Ce lundi matin, sur les ondes de Bel RTL, le bourgmestre de Bruxelles est revenu sur ces événements dans la capitale. "Il va falloir se poser la question de la motivation de ces jeunes, cette espèce de côté copycat, de vouloir copier ce qui se fait en France par moment, en disant ‘nous aussi, on peut le faire’. Mais, on ne sentait pas une volonté de manifester, de vouloir exprimer une colère. C’était plus un côté ‘festif’, je le répète avec beaucoup de guillemets", indique Philippe Close.

Le bourgmestre de Bruxelles a également évoqué les sanctions possibles pour ces jeunes fauteurs de troubles. "D’abord en convoquant les parents. Quand ils sont arrêtés, ils ne sont relâchés que quand les parents viennent les chercher, ce qui nous permet aussi de pouvoir dire aux parents : tiens, votre fils a été arrêté. Et via les règlements de police, on a des sanctions administratives. Et on a une réunion ce matin avec les services de la jeunesse et les services juridiques de la ville. Et on va convoquer tout le monde pour comprendre ce qui s’est passé. Et c’est à mon avis, ce que vont faire aussi mes collègues des autres communes", détaille Philippe Close.