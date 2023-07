Arrestations place de la Monnaie, la police répond aux accusations de discrimination : “les commerçants ont vu le groupe acheter des cagoules”

Dès le lendemain matin, une réunion a permis de préparer les nuits suivantes. Vendredi, une centaine d’arrestations ont été menées, cette fois, davantage préventives. La méthode a beaucoup interpellé sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant un groupe de jeunes, calmes, assis sur des bancs place de la Monnaie, se faisant arrêter par des policiers encagoulés, a généré de larges critiques allant jusqu’aux accusations de discrimination ethnique.

Des cagoules retrouvées sur certains jeunes

La zone de police a voulu expliquer le pourquoi de cette intervention. Pour les arrestations préventives, la police se base sur l’article 31 de la loi sur la fonction de police qui stipule qu’il est autorisé d’arrêter “une personne à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de croire, en fonction de son comportement, d’indices matériels ou des circonstances, qu’elle se prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger la tranquillité ou la sécurité publiques, afin de l’empêcher de commettre une telle infraction.”

Mais qu’avait donc de si suspect ce groupe place de la Monnaie ? ” On se base sur des critères objectifs, pas sur des critères ethniques, martèle le chef de corps. D’ailleurs ce type d’intervention n’est pas anodine. Je dois en prendre la responsabilité et il y a systématiquement une concertation avec le bourgmestre. Dans le cas de la place de la Monnaie, nous avons été alertés par des commerçants. Ils sont particulièrement attentifs parce qu’ils savent qu’ils peuvent être les premiers visés. Ils ont vu le groupe acheter des cagoules.” Du matériel a d’ailleurs été retrouvé sur certains jeunes lors de l’arrestation, mais pas sur tous. “Les autres faisaient juste partie du même groupe. Dans ce cas de figure, nous avons la solution de ne rien faire, de leur dire de se disperser. On prend alors le risque de les retrouver deux heures plus tard ensemble. Ici on a décidé d’agir. Nous avons croisé les sources entre l’alerte des commerçants et nos agents de terrain, parfois en civil, avant d’intervenir.” Michel Goovaerts l’assure : “il y a d’office des informations recoupées et des motifs valables avant ce type d’arrestations préventives.” Cette privation de liberté peut durer jusqu’à 12 heures.

”Quand il pleut à Paris”… il bruine à Bruxelles

Le chef de corps revient également sur les propos du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS) chez nos confrères de BelRTL : “Jeudi soir, ce n’était pas 'festif'. Ce n’est pas ce que voulait dire le bourgmestre. Il est vrai que, contrairement à la France, il y a eu peu de confrontations directes avec la police. Mais à Bruxelles et même à Liège, il y a ce phénomène de copycat avec la France : quand il pleut à Paris… “il bruine à Bruxelles”.

“On observe aussi une sorte de concurrence entre jeunes pour voir qui ira le plus loin. Tout cela est alimenté par les réseaux sociaux. Ce qui est très marquant, c’est l’âge des participants. Ils étaient très jeunes. Notre méthode permet de prévenir aussi les parents. Là, le gros du travail commence par la commune qui va les convoquer les familles pour comprendre pourquoi les jeunes étaient là. C’est ça qu’il faut identifier : pourquoi un jeune se laisse influencer au point de rejoindre ces évènements. Pour intervenir, nous avons beaucoup de sources dans les quartiers, avec les bénévoles gilets verts, les parents, les habitants. Mais, pour montrer en amont ce que la police fait et éviter qu’un jeune s’écarte du droit chemin, nous proposons de nombreuses activités sportives culturelles avec la zone ou des parrainages d’école. C’est un problème sociétal. Regardez avec la drogue, la tentation est grande pour un petit jeune de se faire 100 euros facilement.”