L’échevine anderlechtoise Elke Roex met fin à son mandat pour gérer une ferme pédagogique à Dilbeek : "20 ans de politique, c’est assez"

Après Pascal Smet le mois dernier, c’est une autre figure bruxelloise de Vooruit qui annonce un pas de côté. L’échevine anderlechtoise Elke Roex quittera la politique fin septembre. La cause ? L’offre d’emploi de ses rêves : la gestion de la ferme pédagogique Neerhof, située à Dilbeek, à la frontière d’Anderlecht. “Je suis pédagogue, j’ai fait du management, j’aime la nature et j’allais dans cette ferme quand j’étais petite. Je me suis dit : si je rate cette opportunité, je le regretterai toujours.”