Ceci n’est pas de la viande : on a testé le "plantdog", le nouveau hot-dog végétalien de chez Ikea à 75 centimes (PHOTOS ET VIDEO)

©cameriere ennio

Le but annoncé de la firme : “séduire le public flexitarien et réduire l’empreinte écologique”, nous explique Olivier Vandermeersch, Food Commercial Leader chez Ikea. À terme, le géant suédois espère que ces “plantdogs” représenteront 20 % des hot-dogs vendus dans les “bistrots” à côté des caisses.

Côté goût, le “plantdog” ressemble à une saucisse normale… “Mais on sent une différence”, reconnaît Louis, père de famille de passage au Ikea de Zaventem. Reconnaissons que la version végétalienne et la traditionnelle sont toutes deux assez fades si on n’ajoute pas les traditionnels oignons frits et le combo ketchup moutarde. “Personnellement, je ne vois pas de différence. Même au niveau des arrière-goûts. Je prenais toujours le végétarien, ça change”, glisse Aiman, Bruxellois, à la table d’à côté.

2 ans pour recréer le “knack”

Pour remplacer la viande, il a fallu composer avec plusieurs ingrédients. La recette exacte ? Ikea ne la donnera pas. Mais la firme livre les grandes lignes. La protéine végétale centrale est à base de riz. À quoi s’ajoutent notamment des oignons, patates douces, de pommes et d’épices.

Le plus difficile a été de recréer le “knack” de la saucisse, à savoir la texture légèrement croquante englobant la chair. “Il a fallu deux ans.” Un chef japonais a finalement réussi à imiter la sensation à l’aide d’algues. Au niveau nutritionnel, la firme suédoise l’assure. “Il y a moins de graisse, de sucre et de sel, et plus de fibres.”

”Pas vendu à perte”

Ce fake hot-dog est désormais vendu en magasin au prix de 75 centimes, contre 1,5€ pour la formule classique. “On espère comme cela inciter les personnes à recourir à la formule végétalienne”, explique le responsable. Des prix plancher qui interpellent. “Ce n’est pas vendu à perte”, assure toutefois Olivier Vandermeersch. “La clé est le volume : plus on vend, plus on peut négocier des bons prix avec nos fournisseurs.”

Au total, plus de 2,2 millions de hot-dogs sont vendus en Belgique chaque année dans les Ikea. “C’est un produit iconique.” Vendu d’ailleurs depuis le début des années 80 dans l’enseigne jaune et bleue. Notons qu’Ikea avait déjà lancé une version végétalienne de ses fameuses boulettes suédoises voilà deux ans.

