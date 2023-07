Ixelles lance sa première communauté d’énergie, “Courant Alternatif,” dans le quartier Fernand Cocq

Quatorze riverains et un commerce volontaires du nord d’Ixelles (périmètre de la place Fernand Cocq) ont désormais la possibilité d’acheter à moindre coût le surplus d’électricité produite par les installations photovoltaïques situées sur trois écoles du quartier (l’Athénée Royal d’Ixelles, l’école L’Étoile du berger et le CEFA). L’ASBL “Courant Alternatif” qui regroupe les partenaires a été officiellement lancé ce mardi 4 juillet. Pour rappel, une communauté d’énergie regroupe des citoyens, entreprises, associations et les pouvoirs publics pour partager tout ou partie d’une production d’électricité de source renouvelable.