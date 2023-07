Voici les prénoms les plus donnés en Région bruxelloise : détail par commune (INFOGRAPHIE)

Pour les filles, Nour reste le nom le plus en vogue, avec 70 occurrences. En deuxième position viennent ex æquo les prénoms Lina, Olivia et Sofia. Dans le classement 2022, on retrouve par la suite les prénoms Emma, Aya, Maria, Alice et Eva.

À lire aussi

Comme toujours, les classements régionaux cachent les différences entre communes. Entre 2013 et 2022, Adam a été le prénom le plus donné dans huit communes bruxelloises : Bruxelles-Ville, Jette, Ganshoren, Berchem, Koekelberg, Anderlecht, Evere et Etterbeek. À Molenbeek, Saint-Gilles, Forest, Saint-Josse et Schaerbeek, c’est le prénom Mohamed qui est le plus populaire. Dans le sud-ouest bruxellois, deux prénoms masculins se partagent les premières places : Gabriel dans les Woluwe, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Uccle ; Arthur à Auderghem et Watermael-Boitsfort.

Les prénoms les plus donnés à Bruxelles entre 2013 et 2022 ©IPM Graphics

Côté féminin, Lina est le prénom le plus donné cette dernière décennie dans la quasi-totalité des communes à proximité de la zone du canal. Différence à Molenbeek et Jette où Nour reste le prénom le plus en vogue. À la Ville, les deux prénoms arrivent ex aequo. Dans les communes du sud-ouest, Emma arrive en tête dans plusieurs communes (Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek et Ixelles). Dans d’autres entités du sud, les prénoms Juliette, Léa, Alice et Victoria ont été préférés.