Dans la commune d'Overijse , "le prix de l'immobilier est élevé, généralement à plus de 4 000 euros/m²"

Une constante cependant, comme le fait remarquer la notaire Hélène Goret, dont l’étude est située dans la commune : “un prix élevé, généralement à plus de 4000 euros/m², ce qui n’incite pas forcément les primo-acquéreurs à y investir, malgré les avantages qu’offre la Flandre en matière d’abattement des droits d’enregistrement (3 %).”

Il est vrai qu’Overijse est recherchée par les candidats acquéreurs du fait de ses nombreux avantages, à commencer par la proximité avec la Région bruxelloise et la forêt de Soignes. C’est d’ailleurs du côté de Jezus-Eik, en lisière de la célèbre hêtraie, que se situent les villas les plus anciennes et les plus prisées.

À Overijse, de très nombreuses constructions neuves sont sorties de terre ces toutes dernières années, comme ici, Brusselsesteenweg. ©Eric Guidicelli

Comme le souligne Me Goret, et alors que l’immobilier a connu un certain relâchement après la pandémie un peu partout en Belgique, à Overijse, l’engouement n’a pas marqué le pas et les logements, qu’ils soient neufs ou rénovés, sont toujours ardemment convoités. “Les prix, certes, n’augmentent plus mais la demande reste très forte. Sauf peut-être pour les maisons villageoises, au cœur du tissu ancien, qui connaissent un léger tassement en raison des frais de rénovation et de mise en conformité énergétique notamment.”

Constructions neuves non loin de l’église d’Overijse. ©Eric Giudicelli

Toutes les maisons anciennes de la commune ne sont pas victimes d’un désintérêt, loin de là, malgré ces frais élevés pour la mise en conformité ; c’est le cas des maisons de serristes. La cité du Raisin porte toujours bien son nom et si de nombreuses serres ont disparu du paysage tant à Overijse qu’à Hoeilaart, sa voisine, il n’en demeure pas moins que leurs maisons, construites à la fin des années 1940 et années 1950, restent très attractives, avec de beaux volumes intérieurs, des hauts plafonds notamment, et aussi de vastes espaces extérieurs. “Ce sont vraiment des maisons propres à la commune”, rappelle Me Goret.

Solheide, habitat rappelant les serres

À Overijse-village même, un nouveau projet immobilier conçu par le bureau d’architectes A2D en collaboration avec les bureaux d’études Macobo-Stabo et D+A fait écho à la culture du raisin. Cette nouvelle zone résidentielle, “Les Serres”, dont les premiers coups de pioche ont été donnés ce printemps, prévoit la construction de seize logements basse énergie sur le domaine Solheide. Ces maisons, avec leur extension en verre, renvoient donc au passé conservatoire du lieu, où se dressent encore aujourd’hui des serres à raisin classées. Chaque maison individuelle comptera trois ou quatre chambres et sera conçue comme une “maison de véranda”, avec une zone vitrée couverte à l’avant, faisant ainsi référence aux serres à raisins et pouvant être utilisée de nombreuses façons : terrasse, abri à vélo, jardin d’hiver…

Jardins privés et collectifs et parkings groupés complètent ce projet, de même que des “oueds” faisant le lien avec le parc voisin. “Les Serres” s’adresse principalement aux jeunes familles déjà installées dans la vie professionnelle, vu les prix assez élevés quand même.

Le Gebroken Hof, à Eizer, prévoit douze nouveaux appartements. ©Eric Giudicelli

Solheide est le cas typique d’un ancien terrain de serres qu’on a subdivisé en plusieurs parcelles. “En général, les terrains des serristes étaient plus petits, permettant un morcellement en trois ou quatre parcelles de trois à cinq ares. Si vous allez du côté de Eizer, plus villageois, il n’est pas rare de trouver des terrains de douze ares. Et à Jezus-Eik, les anciennes villas sont souvent plantées au milieu de vingt ares de terrain.”

Oude Schuur et Gebroken Hof

À Maleizen (Malaise), tout proche de la gare de La Hulpe, c’est carrément un nouveau centre de village qui a été créé sur base du projet présenté par Aura Projects, de Grimbergen. Ce lieu, connu autrefois comme la Oude Schuur (la Vieille Grange), compte désormais quatre immeubles, soit 44 appartements et quatre locaux commerciaux.

“Ce genre d’immeubles est idéal pour des personnes de la commune, devenues trop âgées pour rester dans leur villa mais soucieuses de demeurer dans l’entité, avec une série de services à proximité, souligne la notaire Goret. Soit c’est leurs enfants qui occupent désormais la villa, soit elles l’ont revendue et peuvent ainsi s’installer dans un lieu moderne bénéficiant de tous les avantages : commerces, transports en commun et l’autoroute facile d’accès. Le voisinage des écoles, y compris francophones, vu la proximité de la frontière linguistique, a pu aussi favoriser l’installation de jeunes ménages.” Il sera inutile de préciser que l’ensemble des appartements, de 60 à 219 m², ont été vendus comme des petits pains.

À l’autre bout de l’entité, à Eizer, non loin de Tervuren, c’est aussi un nouveau projet qui a vu le jour récemment, avec un ensemble de résidences individuelles nommé Gebroken Hof. Il s’agit de douze appartements (avec garage souterrain et cave) et un commerce. Comme souvent, on joue sur des volumes résolument contemporains et sur des matériaux de construction nobles. La propriété se compose de trois parties avec chacune son propre accès avec escalier et ascenseur desservant quatre appartements.

Ces constructions modernes ne rompent pas l’harmonie villageoise. ©Eric Giudicelli

“Ces appartements ont été vendus en un rien de temps”, souffle Me Goret. “Nous sommes dans la partie d’Overijse où les prix sont les plus élevés avec Jezus-Eik, précise-t-elle. Vous avez encore de la campagne à cet endroit et les terrains, assez vastes en général, y sont très convoités.”

Pour revenir à Jezus-Eik, c’est précisément là qu’on trouve les villas les plus anciennes habitées de longue date par leurs occupants. Ce sont les mêmes personnes âgées qui aiment trouver un appartement, toujours dans la commune, que nous évoquions plus haut. “Ces villas, construites sur des terrains souvent de plus de douze ares, sont très convoitées par les expatriés, au premier rang desquels les fonctionnaires européens, souligne notre notaire. Il faut dire qu’Overijse est au milieu des principales écoles internationales situées à Bruxelles (l’école européenne de La Plaine est facilement accessible en bus et métro), à Waterloo ou à Tervuren. Sans compter que pour le shopping ou les sorties, on a l’embarras du choix tant vers la capitale que vers Wavre ou Louvain-La-Neuve. À cela s’ajoute une offre remarquable en infrastructures sportives à distance raisonnable.”

Parmi les très nombreuses nouvelles constructions dont témoignent nos illustrations, Brusselsesteenweg, au cœur même d’Overijse, accueille un lotissement d’une quinzaine de maisons individuelles de trois chambres (124 à 195 m² de surface habitable), actuellement occupé à sortir de terre entre la E411 et le centre d’Overijse, Bredestraat.

Un cachet à ne pas perdre

Revenons au raisin. La “Druivenstreek” est chère à la notaire Goret. “Il reste des serristes en activité qui ne lâcheraient pour rien au monde leur vigne donnant notamment le Leopold, la Rolls du raisin de table. La jeune génération se fait un peu tirer l’oreille pour reprendre l’exploitation familiale. Il faut dire que c’est un travail particulièrement astreignant qui n’autorise pas un seul jour de congé. Je suis donc toujours très heureuse quand j’apprends qu’une ou plusieurs serres vont encore être exploitées de longues années. C’est un patrimoine qui donne tout son cachet à Overijse et le nouveau venu dans la commune ne raterait pour rien au monde la Fête du raisin”, prévue cette année le 19 août, l’occasion de goûter ce fameux raisin et même le vin local. Avec modération, évidemment.