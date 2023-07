En faillite, À Vos Services, la société titres-services du CPAS Molenbeekois, est dissoute

À lire aussi

EN 2019, À Vos Services doit voler au secours financier de Greenworks, une autre société molenbeekoise. Mauvais timing, l’année suivante était impactée par le Covid et a plongé À Vos Services dans la crise. Le 28 juin dernier, l’Assemblée Générale d’À Vos Services entérinait la fin de l’activité. Un curateur sera bientôt désigné par le tribunal pour chercher un repreneur. La commune a une petite idée qu’elle soumettra au curateur, mais ce qui est sûr, c’est qu’À Vos Services ne restera pas sous le giron public. “On a essayé de regarder avec d’autres organismes communaux, mais c’est difficile de reprendre une activité déficitaire”, admet Pascal Duquesne.

Des emplois facilement retrouvés

Mauvaise nouvelle pour l’emploi ? Certainement, comme toujours lors d’une faillite, mais pas aussi catastrophique que ça, si l’on en croit Pascal Duquesne et Amet Gjanaj (PS), l’échevin de l’Économie et de l’Emploi dans la commune aux moulins. Une partie du personnel aurait déjà manifesté son envie de rendre le tablier et de quitter le secteur. Quant à l’autre partie, “c’est un secteur où les travailleurs ont les clients en main, analyse Amet Gjanaj. Elles partiront avec leurs clients, il y a une grande chance de ré-emploi”.