Les structures réutilisables de Konligo, l’or en barres d’alu qui verdit les événements (vidéo & photos)

Oubliez tonnelles inesthétiques ou stands en dur indémontables : l’avenir des dômes événementiels pourrait bien se dénicher chez Konligo. L’entreprise logée au Circularium à Anderlecht a reçu en avril 2023 un Innovative Starters Award, preuve de son à-propos. “L’idée, c’est celle des éléments standardisés, comme pour les Lego ou Mecano”, résume Aushim Koumar, fondateur. “Ainsi, on utilise les mêmes éléments pour obtenir un nombre infini de structures différentes, à monter et démonter autant de fois qu’on le veut. Plus on prévoit de trous dans nos barres écoconçues, plus on augmente les combinaisons”. La pièce qui noue jusqu’à 4 barres entre elles, à l’esthétique aussi jolie qu’ingénieuse, est la clef de ces infinies variantes. “On a déposé son design”. Ces structures durables supportent 500 kilos et des vents de 100km/h, se montent "en un quart d’heure" avec la bâche de couverture éventuelle, sans échelle.

La jolie pièce d'aluminium qui noue les barres entre elles est la clef de voûte du concept Konligo: son design est déposé. ©EdA - Julien Rensonnet

4,7 milliards de tonnes à la poubelle

L’ambition est évidemment de mettre un frein à l’irresponsabilité persistante du secteur événementiel sur l’environnement. Et dépasser le stade des gobelets réutilisables ou des poubelles à tri. Car l’événement reste le royaume de l’éphémère. “L’événementiel veut sans arrêt de la nouveauté”, confirme Aushim Koumar. “Or, au niveau mondial, le secteur jette chaque année 4,7 milliards de tonnes de déchets”. Quelle part à la structure des scènes, tentes et décos ? “C’est très compliqué à chiffrer. Mais moi, je suis ingénieur et je cherche comment réduire cet impact”.

Aushim Koumar, de Konligo. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement Certains voudraient des scènes en bois, vu comme plus vert. Mais nous avons calculé que l'alu réutilisable est bien moins énergivore.

Les structures Konligo sont principalement utilisées comme vitrines pour “l’activation de marques” sur les événements, comme les festivals. “20 % de nos deals sont signés parce que nous sommes durables. Mais beaucoup de clients s’en fichent”. Le greenwashing n’est jamais loin. “Certains voudraient d’ailleurs des scènes en bois, vu comme plus vert. Mais nous avons calculé que l’alu réutilisable est bien moins énergivore. Dans l’événementiel, le durable ne peut donc pas être le seul appel : il faut être fonctionnel. Le look original est un autre argument”. En location, en leasing ou à l’achat, Konligo séduit ainsi l’organisation des Plaisirs d’Hiver, Proximus, Mercedes ou Renault, et les villes de Mons, Gand ou Silly. Les formes géométriques de ses dômes ont été vues à Legoland, Pairi Daiza, Lasemo, Paradise City ou So Wapi. “On a aussi abrité un DJ au Ronquières Festival”. Mais Konligo ne se veut pas remplacer les immenses chapiteaux de concert ni les tentes montées pour les mariages ou les VIP des courses cyclistes. “Ce n’est pas notre métier”.

Toile en… champignons ?

La gamme propose 3 ou 4 modèles de base et du sur-mesure. Certains peuvent se basculer pour monter un abri ici et une cloison là, voire se muer en mur d’écrans. Tous sont à base des mêmes barres d’alu recyclé à 80 %, “le 100 % n’étant pas possible pour des raisons de sécurité”. Un client peut demander une forme particulière. Dans ce cas, “on doit modifier la longueur des barres”. Celles-ci sont fabriquées à Bruxelles par des ateliers de travail adaptés, de réinsertion sociale ou des prisons. “En général, on ajoute une bâche pour couvrir la structure”. C’est la faille actuelle dans la circularité de Konligo : ces toiles couvrantes à imprimer des logos et couleurs du client n’existent pas encore en matériau recyclé, et se recyclent difficilement. “Mais on la réutilise en objets upcyclés, comme des sacs que le client peut ensuite offrir à ses employés ou ses propres clients”. La solution pourrait venir des… champignons. “On discute des possibilités du mycélium avec l’entreprise bruxelloise PermaFungi”.

L'ambition actuelle chez Konligo: développer un logiciel qui permettra de déterminer la faisabilité du montage d'une structure en fonction du stock d'éléments disponibles. ©EdA - Julien Rensonnet

Aushim Koumar, de Konligo. ©EdA - Julien Rensonnet

guillement On imagine un dôme en forme de voiture pour un salon automobile ou un panda pour un parc animalier.

Le gain de 500.000€ via l’Innovative Starter Award va permettre à Aushim Koumar de pousser plus loin. “On planche sur un software qui permettrait de concevoir des structures originales en fonction des pièces en stock. Par exemple, un dôme en forme de voiture pour un salon automobile ou un panda pour un parc animalier”. Konligo veut dire “connexion” en esperanto : on peut dire que la boîte est connectée avec son temps.

Konligo conçoit à Bruxelles des dômes pour l'événementiel. Leurs barres d'aluminium recyclé permet d'infinies variations de formes. ©EdA - Julien Rensonnet

Des ciseaux pour les hôpitaux

L’idée de Konligo remonte comme souvent aux études. “À l’unif, j’ai lancé l’ASBL Edukado. Depuis 12 ans, on agrandit des écoles dans les pays en voie de développement. Dans ce cadre, j’ai rencontré un spécialiste en éléments ciseaux”. Ce sont les composants métalliques en croix qui structurent les tentes. “Pour ma thèse d’ingénieur civil en construction, j’ai étudié l’utilisation de ces éléments ciseaux dans les hôpitaux d’urgence”.

C’est là que Koumar planche sur son idée de structure modulaire pliable, réutilisable et écoresponsable. “On a voulu transformer ce doctorat en spin-off. Mais ce n’était pas pertinent pour l’humanitaire qui cherche toujours le prix le plus bas”. Et achète donc en Chine. L’événementiel par contre, ne manque pas d’argent. “La boîte a été fondée en avril 2018”. Elle emploie désormais 7 temps pleins et 2 temps partiels.