Quand les communes “tuent” l’urbanisme bruxellois : architectes et promoteurs dégoûtés des procédures, “100 % des dossiers posent problème”

Notre dossier est parti du cas de la chroniqueuse et agente de DJ, Céline Aron, exaspérée par les déboires relatifs à sa demande de permis d’urbanisme pour sa maison ixelloise. Après avoir reçu de multiples avis de “dossier incomplet”, après avoir renvoyé systématiquement les documents dans les temps, accusés de réception à l’appui, Céline a vu son dossier clôturé par la commune. “On n’aurait pas répondu dans les temps, alors que ce sont eux qui dépassent les délais depuis des mois.” Comble de l’absurde, l’urbanisme ixellois demande à Céline de régler 380 euros pour ne pas avoir respecté les délais. Des frais qu’elle devrait pouvoir faire annuler selon son contact à la commune. Mais Céline doit maintenant repartir de zéro et recommencer sa demande de permis. “C’est hallucinant, on a revérifié avec mon architecte, c’est bien la commune qui s’est trompée.” Rebelote pour des mois de procédure.

À en croire certains professionnels du secteur, le cas de Céline ne semble pas être isolé. Serge*, architecte bruxellois, nous explique que la commune peut demander tous les documents qu’elle souhaite pour une demande de permis. “En exagérant, si elles demandent un document signé de la main de Michael Jackson, elles peuvent bloquer une demande de permis. Tandis que la liste à fournir peut changer en fonction de la localité.” L’architecte cible notamment Ixelles : “la commune renvoie sans cesse des avis de dossier incomplet, parfois quelques heures après le dépôt des documents. Puis, 5 ou 6 mois après, elle revient en disant que, finalement, tout était bon depuis le début. Mais nous, entre-temps, on travaille sur le dossier pour comprendre ce qui ne va pas.”

En réalité, si les communes ne répondent pas un avis de dossier complet ou incomplet, dans les 45 jours après le dépôt, le projet remonte à la région. Et comme les communes sont parfois débordées, l’avis pour dossier incomplet devient systématique pour gagner du temps. Et c’est sans parler du fait que certains documents demandés pour introduire un permis sont disponibles uniquement auprès d’autres administrations qui peuvent prendre des mois à les fournir, poursuit Serge. “En Flandre ce problème est réglé : il y a une liste de documents à rentrer en ligne. Si tout est prêt, le dossier est considéré comme complet et la procédure se lance. À Bruxelles, il n’y a aucune homogénéité. Au final, un avocat est nécessaire quasi systématiquement. 100 % des dossiers posent problème. On n’est pas à New York ici, il faut en finir avec cette complexité. En 15 ans, seuls quatre de mes dossiers étaient complets du premier coup alors que j’en introduis quatre ou cinq par mois. Sur un dossier, j’ai calculé le format des feuilles que j’ai dû transmettre. Je suis à 80 m2 de documents.” Un de ses confrères ajoute : “j’ai déjà eu des cas de clients où le temps de recevoir les renseignements urbanistiques nécessaires à la vente de la part de la commune, le délai indiqué dans le préavis de vente a été dépassé… vente annulée.”

”Un mur de textes juridiques dans la tronche”

Certains architectes que nous avons interrogés vont plus loin et pointent des problèmes bien plus graves qu’une “simple” complexité administrative. L’immense majorité d’entre eux n’a pas souhaité s’exprimer à visage découvert. “Des confrères ont arrêté de travailler en Belgique à cause des communes. Ils sont partis à l’étranger. Dans 30 ans, on dira que l’architecture belge est morte aujourd’hui. On a toujours été à l’avant-garde, mais avec ce système de mafia oppressive… Certains, dans les administrations n’ont pas de temps, et ont du pouvoir. Ils ont leur vision arbitraire de comment l’architecture devrait être, d’autant plus que la commune peut juger sans plus de justification du “bon aménagement et de l’esthétique”… Ils ont même black listé des architectes avec qui il a pu y avoir des désaccords. Certains doivent introduire leur permis via le nom d’un confrère pour espérer que leur dossier soit validé.”

”80 % du bâti en irrégularité”

Les avis du secteur divergent sur la méthode à suivre. Certains plaident pour une règle très stricte, claire et harmonisée, d’autres pour plus de tolérance et de compréhension, au cas par cas. “Lorsqu’un propriétaire veut refaire de petites améliorations énergétiques ou une petite régulation, il découvre parfois des irrégularités pour l’ensemble de son bâtiment. Il n’a pas forcément les moyens de refaire tout ce qu’on lui demande pour être en ordre. Du coup, il ne fait rien du tout… C’est très fréquent à Bruxelles. À la grosse louche, au moins 70 à 80 % du bâti est en irrégularité : des travaux non signalés, des logements divisés en appartements sans permis, etc. Moi, par exemple, je ne prends plus de petits dossiers sur certaines communes comme Ixelles. En tant qu’architecte, on se retire même parfois des contrats en conseillant à des personnes de faire leurs travaux sans demande de permis. Sinon ils en auront pour des années alors qu’ils voulaient juste faire un petit aménagement.”

Même son de cloche avec Pauline* : “je ne prends plus des permis de régularisation dans certaines communes.” Elle pointe un autre problème : “personne ne postule dans les administrations communales, donc les services d’urbanisme doivent embaucher des gens moins compétents. Ils se raccrochent à leur règlement sans rien expliquer. Dès qu’un projet arrive, on se prend le mur de textes juridiques dans la tronche sans aucune écoute. On nous répond avec des textes automatiques, on ne donne pas d’information claire sur les biens. Une piste de solution : que l’ordre des Architectes autorise les professionnels de son secteur à travailler à mi-temps pour une commune et à mi-temps en tant qu’indépendant. Cette interdiction a été faite pour éviter le copinage entre les architectes et l’administration mais, dans tous les cas, ce copinage est déjà une réalité. C’est se voiler la face de croire l’inverse.”

Des investisseurs désinvestissent Bruxelles

Pour les investisseurs aussi, c’est un casse-tête. Louis et Charles* sont actifs dans la rénovation de petits immeubles à Bruxelles. Le sentiment d’être vus “comme les méchants investisseurs” commence à peser. “On s’y connaît. On tente de bien faire, parfois on nous demande de changer des emplacements de parking vélo trois fois. À chaque fois, c’est plusieurs mois de procédures. En plus, on est obligé de renégocier avec la banque… Au final on rachète les merd* des gens pour les refaire et les régulariser mais on nous met quasi systématiquement des bâtons dans les roues. Les avocats sont devenus indispensables. Par exemple, quand on signale une situation de fait qui n’a pas été faite dans les règles mais qui est là depuis suffisamment longtemps pour être considérée comme telle sur un plan légal, les communes nous trouvent forcément autre chose à régulariser. Qui exige un permis. C’est sans fin et, au final on n’a plus intérêt à signaler les irrégularités.”

Sur la dizaine de professionnels que nous avons pu interroger, la commune d’Ixelles revient dans tous les témoignages, suivie dans une moindre mesure par Bruxelles-Ville, Saint-Gilles, Forest et Schaerbeek. Uccle fait quasi unanimement figure de bon élève pour le secteur.

”On revient de loin”

Nous avons interrogé l’échevin en charge de l’Urbanisme à Ixelles, Yves Rouyet (Ecolo) qui explique “revenir de loin” avec le service urbanisme. Le nombre de saisines par la région pour non-respects des délais de réponses a drastiquement baissé : en 2021, 232 saisines ; en 2022, deux saisines et en 2023, de janvier à juin, zéro saisine. “Nous avons reçu un courrier de félicitations de la part de la Région”, se réjouit-il. Concernant la transmission de l’information, l’édile travaille avec son administration pour numériser tous les documents d’archives afin qu’ils soient bien plus rapidement consultables. Les équipes du service urbanisme ont aussi été renforcées. Interpellé par les accusations de brider l’urbanisme, l’échevin se dit au contraire très ouvert à des projets innovants : “je trouve justement que beaucoup d’architectes n’osent pas, peut-être par autocensure, proposer quelque chose qui sorte de l’ordinaire. Je suis prêt à appuyer des projets différents, je suis même demandeur.”

La commune, comme d’autres, propose aussi maintenant des rencontres préparatoires au projet avec les demandeurs, les fonctionnaires de la région et de la commune. “Cela permet déjà de cadrer les choses. On ne promet pas que la demande sera acceptée lors de ces réunions mais on donne déjà un avis.” L’échevin admet que la situation n’est pas parfaite mais il pointe du doigt la complexification des dossiers liés aux réglementations régionales, notamment avec la dernière reforme du Code bruxellois de l’aménagement du territoire (Cobat).

La région s’apprête justement à revoir son règlement régional d’urbanisme (RRU-Good Living), texte qui encadre les projets d’urbanisme et son Cobat, texte qui encadre les procédures. Ces réformes inquiètent certaines communes, notamment en termes de moyens pour former leurs équipes. Les professionnels du secteur appréhendent aussi ces textes. Certains voient une réforme du RRU trop floue, laissant encore plus de place à l’interprétation et donc aux tensions.

* Prénoms modifiés