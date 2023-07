Sortir en boîte à Bruxelles, une activité désormais inscrite au patrimoine culturel immatériel

La Région de Bruxelles-Capitale décide aujourd’hui de reconnaître l’importance du clubbing en l’inscrivant au patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance intervient à l’initiative des représentants du secteur eux-mêmes, en étroite concertation avec Ans Persoons, Secrétaire d’État bruxelloise à l’Urbanisme et au Patrimoine, et son prédécesseur Pascal Smet. Suivant les critères du secteur bruxellois de la vie nocturne (Fédération Brussels By Night, 24hBrussels et Fédération Horeca Bruxelles), Bruxelles recense une vingtaine de boîtes de nuit, dont des noms connus comme le Fuse, le Mirano, le Spirito, La Cabane, Madame Moustache, le C12 et le Bloody Louis, …