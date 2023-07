Superstar de la boxe thaï, Youssef Boughanem honoré par Etterbeek avant son combat décisif : “quand je reviens ici, ça me fait toujours quelque chose”

”Etterbeek représente mes premiers pleurs. C’est ici que je suis sorti du ventre de ma mère, ici que j’ai fait mes premiers pas, ici que j’ai eu mes premières joies et premières douleurs”, nous confie-t-il. “C’est ce que je suis, mon identité. Ça me fait un bien fou de revenir dans les rues d’ici. Après avoir été des mois à l’étranger, en Asie, quand je reviens ici, ça me fait toujours quelque chose.”

”Un vrai exemple pour les jeunes”

C’est dans la salle du conseil communal que la fameuse pesée a eu lieu ce jeudi. Première et peut-être unique fois que des personnes se sont mises en sous-vêtements dans l’hémicycle etterbeekois. “C’est inhabituel”, confirme un organisateur. “Souvent la pesée a lieu dans des hôtels ou des infrastructures sportives.”

Dans la salle du conseil de la maison communale, une vingtaine de personnes présentes pour assister à la pesée. Dont Olivier et son fils Sacha, habitants de Wezembeek-Oppem. “Son histoire nous parle. Il a galéré dans la vie, et a réussi de grandes choses.” La famille du boxeur, restée à Bruxelles, était aussi de la partie. “Il y a encore une communauté sportive ici à Etterbeek”, explique Noureddine Nadiri, un de ses cousins.

C’est le bourgmestre Vincent De Wolf (MR) qui a permis la mise à l’honneur. “J’ai rencontré Youssef et j’ai été très impressionné. Il est un vrai Etterbeekois, et il peut être un vrai exemple pour les jeunes.” En guise de reconnaissance, le collège échevinal a proposé de rebaptiser la future salle de boxe du Stade Guy Thys. Une demande de permis devrait être déposée à la rentrée pour l’extension du stade après une consultation avec les riverains. Réponse du boxeur face à la demande d’hommage : “C’est comme une demande en mariage, oui bien sûr !”

©Ro.Ma.

©Ro.Ma.

©Ro.Ma.

©Ro.Ma.

©Ro.Ma.