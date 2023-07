Un an après le déboulonnage du buste de Storms, Ixelles n’a toujours pas le permis

L’affaire débute en 2020, lorsqu’est révélée la décision d’Ixelles de déboulonner la statue du lieutenant-général Storms édifiée au square de Meeûs depuis 1906. La commune souhaite faire de ce déboulonnage un symbole, à l’occasion des 60 ans de l’indépendance du Congo, prévue le 30 juin 2020.

Émile Storms a un pedigree sulfureux. Au XIXe siècle, le roi Léopold II charge ce militaire de haut de rang de participer à la colonisation du Congo.

Ixelles lance la procédure de démontage en mai 2020.

Mais la région rejette la demande de permis, réclamant notamment la réalisation d’une analyse historique de la composition paysagère et de la statuaire. Le buste du lieutenant-général Storms et son socle sont en effet situés dans le square de Meeûs classé. Qu’à cela ne tienne : la commune d’Ixelles se passera de permis.

"Ixelles n’a pas suivi la procédure"

La statue est donc déboulonnée en juin 2022.

Lors du conseil communal qui suit le déboulonnage, le collège confirme l’absence de permis d’urbanisme pour procéder au retrait de la statue.

Geoffroy Kensier écrit dans la foulée à Pascal Smet (Vooruit), alors secrétaire d'État régional, à l'Urbanisme. La réponse de Pascal Smet est limpide. "La commune d'Ixelles n'a effectivement pas suivi la procédure légale", indique-t-il. Quelques jours après le démontage, le 6 juillet, l'administration urbanistique de la région a donc rédigé un procès-verbal.

Pascal Smet déploie alors dans sa réponse une argumentation étonnante. "Je ne vais cependant pas dramatiser. Les intentions de la commune étaient sincères et ses employés ont voulu faire enlever le buste pour le placer dans un musée en le contextualisant", ajoutant que "le retrait de ce buste témoigne d'un excès d'enthousiasme puisque la réglementation n'a pas été respectée".

L'argument fait sourire Geoffroy Kensier. "La majorité, en déboulonnant une statue liée à l'époque coloniale, a clairement voulu faire un coup de communication au détriment du respect des procédures légales qui s'appliquent à tous les citoyens."

Faisant suite à ce procès-verbal, la commune introduit une nouvelle demande de permis, en septembre 2022. Et pourtant, en ce début juillet 2023, un an après le déboulonnage, le permis d'urbanisme fait toujours défaut. "Nous sommes dans un processus de régularisation. Cela devrait se régler prochainement", nous assure Christos Doulkeridis (Écolo), bourgmestre d'Ixelles. "On avait répondu à la demande de la Région sur la manière dont serait traité le buste. J'ai été surpris que la commission des monuments estime que le mettre au musée d'Ixelles pour contextualisation n'était pas opportun… Mais nous avons eu une réunion récente avec Urban.brussels pour clôturer le dossier. Ils sont d'accord pour que le buste aille dans un autre musée (NdlR : l'Hôtel van Eetvelde et à moyen terme, la Lever House). À ce moment-là, selon Urban, nous aurons enfin le permis."