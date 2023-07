Ce week-end à Bruxelles, juillet prend son sport entre les mains (8 sorties)

Les stars du BMX à Josaphat

- ©Brussels Urban Sessions

Les Brussels Urban Sessions se présentent comme le plus gros rendez-vous des sports d’action en Belgique. Ce week-end au parc Josaphat, les pneus crantés côtoient les roulettes de gomme et les baskets Vans. 4 disciplines extrêmes dévaleront les rampes et modules plantés dans l’espace vert schaerbeekois : BMX Freestyle (Coupe du Monde UCI), skateboard, parkour et breaking (ou breakdance). Les 80 meilleurs riders du monde en seront puisque le concours de BMX est qualificatif pour les JO 2024 à Paris. L’organisation annonce ainsi l’Américaine Hannah Roberts, championne du Monde et le Français Anthony Jeanjean, champion d’Europe, les champions olympiques Charlotte Worthington et Logan Martin ainsi que le champion du Monde japonais Rimu Nakamura. Le gratin ! Le programme est très chargé sur tout le week-end, et comprend aussi des démos et initiations. Avec aussi un DJ set de Kid Noize ce vendredi.

+“Brussels Urban Sessions”, jusqu’au dimanche 9 juillet au parc Josaphat à 1030 Schaerbeek, 9h-22h, entrée gratuite mais à télécharger en ligne.

Bruxelles replonge

- ©Flow

La météo ne s’annonce pas canon ce week-end. C’est donc peut-être la bonne occasion, justement, pour piquer une tête dans la seule et unique piscine extérieure de Bruxelles : elle pourrait être moins fréquentée. L’équipe de Flow a plongé à l’été 2021 : elle revient donc pour sa 3e saison ce mois de juillet. Attention, malgré son look de bois absolument ravageur, le bassin de17X7 est assez loin des dimensions olympiques. Il faut donc réserver un créneau de 45 minutes pour y nager. C’est possible en ligne (3/2/1€, gratuit en dessous de 6 ans) ou sur place (gratuit, mais uniquement s’il reste de la place). Les entrées sont disponibles 24h à l’avance. Et il n’y en aura pas pour tout le monde, d’autant que le système biologique de traitement des eaux, par plantes et micro-organismes, en limite la capacité. Des cours de natation, dont certains réservés aux femmes ou aux débutants, sont programmés. Les amateurs d’art expérimental se rinceront aussi les oreilles pour ce week-end d’ouverture puisqu’une performance sur le son et l’eau sera diffusée à partir d’un bateau. L’embarcation naviguera du centre vers la piscine en guidant les Bruxellois avec ses cassettes.

+“Flow”, jusqu’au 3 septembre, pont Pierre Marchant/digue du Canal, Anderlecht réservation par ici.

Cinéma au marais

- ©Nova

Un écran se plante dans le Marais Wiels ce week-end. C’est là-bas qu’accoste le festival nomade PleinOpenAir du cinéma Nova. Un retour après 5 ans d’absence. Et une nouvelle bouée de sauvetage lancée pour la sauvegarde de l’étang “accidentel” devenu espace unique de biodiversité. Les films programmés ce week-end montrent la lutte des habitants des villes contre les conquêtes urbanistiques de tous poils. Vous y verrez même des courts métrages tournés par des jeunes de Forêt. Dont notamment une histoire de tomates à planter… À moins qu’il ne s’agisse d’un cadavre. Des balades entre Senne et Canal éclaireront les aventuriers curieux. Et puis on se retrouvera au bar, à la table d’hôtes ou au concert puisque la musique empêchera les canards de somnoler entre les roseaux. Gageons que les volatiles ne trouvent pas refuge à la gare de l’Ouest puisque c’est là que migre le PleinOpenAir le week-end prochain.

+“PleinOpenAir”, les 7 et 8 juillet au Marais Wiels puis les 14 et 15 juillet au parc Ouest, gratuit.

+ D’autres séances en plein air sont programmées ce week-end. À Molenbeek, Forest et Berchem-Sainte-Agathe pour “Bruxelles fait son Cinéma” d’abord. À “L’Heure d’Été” ensuite, qui s’envole au Mexique pour son édition 2023.

Bruxellair guitar

- ©Air Guitar Belgium - Nova - Brussels Urban Sessions - Flow

Le week-end est musical et va vraiment dans tous les sens avec trois rendez-vous. Le plus classique d’abord : le Brosella Festival, au parc Osseghem à l’Atomium. L’affiche sur les deux jours est jazz et world, avec aussi un coin prévu pour les kids. (ticket de 10 à 50€ selon la formule).

Le plus branché ensuite : les DJ joueront électronique à Anderlecht aux soirées Circle Park, sur la friche industrielle de la rue des Goujons près du canal. La journée Kiosk Radio/Crevette Records, samedi, est payante (10€).

Le plus insolite enfin : le championnat de Belgique d’Air Guitar connaîtra son seigneur ce samedi 8 juillet. Le lauréat gagne un ticket pour le championnat du monde en Finlande. Mais risque surtout de vous faire passer une excellente soirée à la Brasserie de la Mule. Pour assurer l’ambiance : un show d’air guitaristes de haut vol (forcément), les Mastairclass. Et un aireoké, où on ne chante pas mais où on mime batterie, chant, piano ou guitare, forcément. (18h, rue Rubens 95, gratuit).