Concert au Cinquantenaire, bal national et présence du couple Royal au resto national, ce qu’il faut savoir pour le 20 et 21 juillet à Bruxelles

Sttellla, Alec Mension et DJ Daddy K

Oui, le jeudi 20 et le vendredi 21 juillet seront festifs à Bruxelles. La veille de la fête nationale, le bal national soufflera sa vingtième bougie avec des festivités dès 17h30. Des premiers concerts animeront l’iconique place de la capitale, avec notamment Sttellla, Alec Mension (membre de Léopold Nord) et le DJ préféré des Belges : Daddy K. Celui-ci semblait d’ailleurs aussi ému qu’honoré, “la dernière fois déjà, c’était très émouvant, on avait fait 'what a wonderful world' après les attentats”, un moment de communion fort en émotions, pour tous les Belges. Une démo de cuisine sera aussi faite par “Chef Albert” Stoemp sur scène.

Le lendemain, le douzième “Resto National” rassemblera Bruxellois et autres. Au menu : des moules frites, bien sûr ! Ou un Stoemp saucisse, pour ceux qui n’aiment pas les coquillages, dont on prévoit plus de deux tonnes pour l’évènement. Il est demandé de réserver à l’avance, le menu est à 26 euros, dont un euro est reversé à l’opération “Tout le monde à table”, visant à offrir les repas aux plus démunis.

Le Cinquantenaire en liesse, mais pas que

Le 21 juillet, jour de fête nationale, sera également marqué par des parades de groupes musicaux folkloriques et divers villages festifs, notamment dans le parc Royal. L’occasion pour la défense, la police ou le SPF Intérieur d’y tenir des stands en vue de recruter. Après le traditionnel défilé militaire qui démarrera à 16 heures de la Place des Palais, les festivités se termineront au parc du Cinquantenaire, avec un concert dont l’affiche est encore gardée secrète. Tous ces évènements sont naturellement gratuits.