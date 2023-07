Futur stade de l’Union Saint-Gilloise : la relation se tend entre le CEO Philippe Bormans et la commune, l’échéance du 21 juillet mise à mal

La réponse forestoise est tombée ce matin, plutôt rude : “nous demandons au Président et au propriétaire du club de nous fournir un interlocuteur de confiance pour la poursuite des discussions et s’orienter vers des solutions. Alors que nous demandons une étude de mobilité depuis des années, on a attendu trop longtemps pour que le club engage les moyens nécessaires. On doit maintenant attendre les mois que demande une étude sérieuse pour chiffrer et ensuite mettre en œuvre les recommandations à venir avec la région”, réplique la bourgmestre de Forest Mariam El Hamidine (Ecolo).

L’échevin Charles Spapens (PS) enfonce le clou : “nous sommes toujours montrés ouverts et en recherche de solutions dans l’intérêt des Forestois et de l’Union qui fait la fierté de notre commune. Il n’est plus acceptable que les positions de la commune soient systématiquement caricaturées et les réponses de nos interlocuteurs toujours incomplètes. Il est aujourd’hui grand temps de pouvoir enfin avancer concrètement sur ce dossier et étudier sérieusement l’ensemble des pistes.”

Autant dire que l’échéance du 21 juillet paraît désormais illusoire.