La Foire du Midi bénéficiera d’une dérogation aux normes de bruit mais le son sera limité à maximum 85 dB en journée et 75 dB en soirée

En attendant, l’échevin bruxellois en charge des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi) annonce que la Ville de Bruxelles appliquera son propre règlement anti-nuisances sonores et limitera le bruit des métiers à 85 décibels en journée et 75 décibels dès 22h. “Pendant plusieurs années, nous avons collaboré avec Bruxelles-Environnement (BE). Le bourgmestre voulait que BE vienne faire des contrôles. Mais, l’an passé, ce fut plus compliqué. Les contrôleurs de BE sont venus faire des mesures sans nous prévenir et ont envoyé des amendes à certains forains à la rentrée de septembre. S’ils nous avaient communiqué les infractions en temps réel, nous aurions pu réagir immédiatement auprès des fautifs. ”

Deux métiers trop bruyants recalés cette année

L’an passé, la Ville a sanctionné trois métiers non équipés de sonomètres ou ayant dépassé les normes de bruit. Cette année, les autorités communales veulent surtout éviter un nouvel épisode à la Fuse. Autrement dit, une décision de BE ordonnant l’arrêt immédiat de la Foire du Midi ou d’un manège trop bruyant. “J’ai renforcé les mesures de contrôle de bruit dès 2018”, rappelle Fabian Maingain. “Désormais, chaque forain doit être équipé d’un sonomètre. Cela facilite les contrôles de police et l’autocontrôle des forains. Par contre, nous ne pourrons pas aller mesurer le bruit chez les riverains comme peut le faire BE. ” La Ville impose également une fermeture des stands et métiers à minuit en semaine et 1h du matin les veilles de week-ends et jours fériés, comme c'est le cas depuis 2018.

Pour Fabian Maingain, se passer de Bruxelles Environnement ne signifie pas que la Ville offre un blanc-seing aux forains, “ni que l’on ne tient pas compte des riverains. Nous sommes en dialogue permanent avec eux. Pendant la foire, nous nous verrons chaque semaine pour faire le point pendant la Foire. Et, cette année, nous avons refusé deux métiers parce qu’ils avaient fait l’objet de trop nombreuses plaintes pour nuisances sonores lors de la précédente édition : le Bateau pirate et le Moov’it.

”Nous ne voulons pas la mort de la Foire du Midi”

De leur côté, les riverains assurent ne pas vouloir la mort de la Foire du Midi. “Nous ne voulons pas qu’elle s’arrête. Mais on souhaite que la Foire du Midi s’adapte à la vie du quartier dans lequel elle est implantée”, explique Goedele Desmet, qui gère le recours au Conseil d’État contre l’arrêté du bourgmestre. Outre le respect du délai, les riverains estiment que la Foire du Midi, longue de six semaines, n’est pas un événement temporaire et exceptionnel.

“Nous voulons une base légale pour que l’on puisse de plaindre en cas de nuisances sonores, une base légale pour faire stopper une attraction immédiatement si elle fait trop de bruit. Avec son arrêté, le bourgmestre annule toute norme de protection sonore dans le quartier. ” À ce titre, Fabian Maingain assure que la Ville est demandeuse d’une “collaboration avec Bruxelles Environnement”. “On souhaite que BE vienne réaliser des mesures de bruit chez les riverains, nous informe de la situation en temps réel afin que l’on puisse corriger le tir rapidement si nécessaire. Nous avions d’ailleurs sollicité BE dans cette optique.”

La charge des riverains et le vœu de l’édile ne sont pas réalisables. La dérogation octroyée par Philippe Close à la Foire du Midi concerne l’arrêté bruits de voisinage, le bruit reçu chez l’habitant donc. En clair, si un riverain se plaint du bruit généré par les manèges et autres métiers de la Foire, Bruxelles Environnement ne pourra venir contrôler car l’événement est protégé par une dérogation. Par contre, l’arrêté sons amplifiés doit être respecté à la lettre. Et Bruxelles Environnement peut ordonner des contrôles sur le site de la Foire du Midi, sanctionner le cas échéant.

”Nous ressentons très peu de compréhension dans le chef des visiteurs”

La semaine passée, les riverains – une septantaine environ – ont collé des affiches sur leurs fenêtres. “Par ce geste, et d’autres à mener durant la Foire, ils souhaitent sensibiliser le public de la Foire du Midi. Nous ressentons très peu de compréhension dans le chef des visiteurs”, commente encore Goedele Desmet. “Nous voulons les sensibiliser au fait qu’il y a un quartier autour d’eux, avec de nombreuses familles, vivant dans des maisons souvent sans jardin. Nous voulons les sensibiliser au fait que trop de nuisances sonores, ça nuit à la santé. ”