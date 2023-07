Le commissariat de Saint-Gilles attaqué au cocktail Molotov : des représailles aux perquisitions dans le milieu de la drogue en début de semaine ?

La porte principale, en bois, a largement pris feu mais les flammes ne se sont pas propagées à l’intérieur. Vers 10 h 30 ce vendredi matin, une porte temporaire était déjà installée et le commissariat était opérationnel à nouveau. À noter qu’aucun policier n’était présent dans les locaux lors de l’attaque, le commissariat étant fermé la nuit. Aucun blessé n’est à déplorer.

Toutes les pistes restent envisagées et l’analyse des images de caméra de surveillance est en cours pour identifier l’auteur. La zone envisage plusieurs pistes. Les faits pourraient faire suite aux 9 perquisitions menées dans la commune en début de semaine et qui ont permis à la police de saisir 140 kg de drogue. La zone évoque également le milieu anarchiste “fort présent à Saint Gilles et qui n’apprécie pas notre présence.” Il pourrait aussi s’agir des suites des échauffourées en marge du décès du jeune Nahel à Nanterre en France. La semaine passée, un groupe de jeunes avait été arrêté à Anderlecht. La police expliquait alors qu’il semblait prendre pour cible le commissariat d’Anderlecht, dans la même zone de police.

La zone confirme tout de fois qu’un seul individu apparaît sur les caméras de surveillance. “On a toujours des menaces mais c’est la première fois que ça brûle autant, “conclu la zone.

Le bourgmestre Jean Spinette (PS) déplore pour sa part que l’on s’en prenne “à un outil indispensable qui assure le droit fondamental qu’est la sécurité. Je soutiens mes policiers.” L’édile s’inquiète d’une “perte de contact depuis le covid avec certains jeunes qui se sont réfugiés sur les réseaux sociaux. La colère envers les institutions est très préoccupante.”