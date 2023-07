Triple intrusion à la crèche des Muguets de Cureghem

Aucune intrusion dans le bâtiment de la crèche à proprement parler n’a été constatée. Ce dernier est d’ailleurs équipé d’une alarme mais l’entrée se fait principalement via la rue Robert Bosch, à côté des locaux visités pendant les trois nuits, laissant ainsi une crainte planée quant à la sécurité du personnel et des parents et des enfants.

L’échevin rassure, “nous avons installé des planches solides et nous avons demandé au personnel d’entrée via la rue du Transvaal, directement dans la crèche sécurisée. De là, ils pourront appeler la police s’ils constatent une nouvelle effraction.” Police qui d’ailleurs a été avertie et pourra tourner la nuit dans le secteur. “Un conseiller en prévention a été dépêché mardi matin sur place et doit produire un rapport et une série de recommandations pour sécuriser les lieux. La semaine prochaine une réunion avec cet expert, la police et le service des bâtiments communaux sera organisée pour prendre les décisions qui permettront de régler le problème durablement.”